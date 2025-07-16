Комбайнер не по трудовой, а по призванию! Узнали, как привлекают специалистов в период уборочной кампании

Исполнительная дисциплина, порядок и ответственность – одни из главных требований Президента к аграриям в период уборочной кампании. За короткий срок нужно решить широкий круг задач. К работе подключаются и те, для кого АПК не профессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, лишь в Брестской области в этом сезоне привлекли 289 сезонных специалистов для работы на комбайнах. Многие возвращаются из года в год. Признаются, что дело даже не в заработке, а в любви к тому, что делаешь. Полевой выход в эти жаркие будни и у тех, кто призван следить за порядком и законностью. Правоохранители мониторят ход жатвы. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Зов предков, не иначе. Житель Жабинки Юрий Перещук уже 17-й отпуск проводит в кабине комбайна. Почувствовать штурвал в свое время дал еще дед и дядя. Выйдя однажды в поле, не смог с ним попрощаться. Слесарь железнодорожного депо меняет профессию, или, как сам признается, каждое лето обретает призвание.

Юрий Перещук, комбайнер сельхозпредприятия «Батчи»:

Я начинал еще на «Ниве», а потом сам начинал с «Дона», на комбайне стареньком, и потихоньку к этому мы пришли. Нравится эта работа. Главное – следить за техникой! Но я считаю, что у «Гомсельмаша» достойные комбайны. Пользуются спросом и на экспорт и хвалят наши комбайны. Опять же, все в человеческих руках. Полем нужно и можно заболеть – и тогда часы за рулем комбайна сами по себе становятся наградой. Юрий Перещук дважды достигал отметки в 2 тысячи тонн намолота – не ради признания, а чувства участия в большом деле. Отпуск – за рулем комбайна, а значит, нужно позаботится о комфорте.

В полях Брестской области – 1 344 комбайна, из которых 77 – новые. Только сошедшие с конвейера «железные лошадки» трудятся и на полях Минского района. Для них эта уборочная первая. И чтобы во время массового старта не подвели – пробный запуск. С первыми тоннами молодого ячменя справились быстро и качественно.

Григорий Амброжи, главный инженер-механик сельхозпредприятия «Рапс»:

9 метров жатка, работают без потерь, не чувствуют нагрузки, работают хорошо, безотказно. Мы очень уверены в комбайнах, в нашем «Гомсельмаше». Мощные комбайны, и мы их заранее подготавливаем, чтобы не было простоя. На протяжении всей уборочной труд аграриев находится в поле зрения правоохранителей. Мониторят сохранность топлива и зерна, исправность техники, а также пресекают случаи работы механизаторов в состоянии алкогольное опьянения.

В хозяйстве «Батчи» Кобринского района 9 комбайнов и 13 автомобилей на отвозке. Во время проверки правоохранители нарушений не выявили. Руководство хозяйства объясняет, в чем причина: каждый держится за свое место и вот почему. Ольга Гуцевич, директор сельхозпредприятия «Батчи»:

Условия труда, оплата труда. Для того чтобы что-то требовать, мне необходимо было создать условия и их оплатить. На сегодняшний день в хозяйстве 100-процентная обеспеченность кадрами. Даже больше скажу – в отделе кадров у нас 16 человек в очереди на работу.