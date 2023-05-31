Пустовой: «Неужели Болонский процесс сделан, чтобы закрыть рот нам, славянам, на замочек?»

Стоит ли сохранить Болонскую систему, сколько или даже чего это будет стоит Беларуси? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Евгений Пустовой, СТВ:
Если бы не было Болонского процесса, белорусское образование было бы хуже? Преподаватели наших вузов были бы не столько компетентны без корочки или шапки «Мы в Болонском процессе»?
Анастасия Кузнецова, студент Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
Что такое Болонская система? Она не только подразумевает раздел на бакалавриат и магистратуру. Это еще и система тестовой оценки твоих знаний. А что такое тест? Ты пришел, наковеркал что-то. То ли ты знаешь, то ли удача помогла, то ли ты вообще ничего не знаешь. Это о чем говорит? Во-первых, что люди не умеют пользоваться своими знаниями. Во-вторых, не умеют развивать критическое мышление. В-третьих, не могут выстраивать свою позицию в плане речи. Когда вы приходите в университеты, особенно в те, которые относятся к гуманитарным, первое, что вы слышите от декана и других преподавателей: к сожалению, у нас сложилась такая ситуация, что студенты не умеют говорить. Простите, чья это вина: системы, самих преподавателей или в их совокупности?
Евгений Пустовой:
Или, может, методология обучения? Меня и вас, может быть, учили одни и те же преподаватели. Вот проблема сейчас, что студенты не умеют общаться. Это проблема. И в телефоне общаются с компьютерным разумом. Это одно. Второе. Неужели Болонский процесс сделан для того, чтобы закрыть рот нам, славянам, на замочек?
Милена Авакян, студент Белорусского государственного экономического университета:
Вы упомянули про тесты. Однако раньше, поступая в ВУЗ в Беларуси, мы сдавали ЦТ. Это же тоже тест. На семинарских занятиях сейчас во всех высших учебных заведениях практика устной речи. Говорят, дискутируют.
Анастасия Кузнецова:
Что подразумевала собой Болонская система? Это то, что у тебя свободный диплом. Твой диплом признают не только в Беларуси, но и в Финляндии, Швейцарии – где угодно. А по факту? У нас диплом еле-еле подтверждается в России. И у людей есть такая ситуация: ага, если я хочу уехать потом, мне легче получить образование не в Беларуси, а уехать в ту же Польшу, Латвию. У нас главное в образовании – чтобы специалист остался в Беларуси, но по итогу они все уезжают в Вильнюс.
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