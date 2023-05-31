Пустовой: «Неужели Болонский процесс сделан, чтобы закрыть рот нам, славянам, на замочек?»

Стоит ли сохранить Болонскую систему, сколько или даже чего это будет стоит Беларуси? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но». Евгений Пустовой, СТВ:

Если бы не было Болонского процесса, белорусское образование было бы хуже? Преподаватели наших вузов были бы не столько компетентны без корочки или шапки «Мы в Болонском процессе»?

Анастасия Кузнецова, студент Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:

Что такое Болонская система? Она не только подразумевает раздел на бакалавриат и магистратуру. Это еще и система тестовой оценки твоих знаний. А что такое тест? Ты пришел, наковеркал что-то. То ли ты знаешь, то ли удача помогла, то ли ты вообще ничего не знаешь. Это о чем говорит? Во-первых, что люди не умеют пользоваться своими знаниями. Во-вторых, не умеют развивать критическое мышление. В-третьих, не могут выстраивать свою позицию в плане речи. Когда вы приходите в университеты, особенно в те, которые относятся к гуманитарным, первое, что вы слышите от декана и других преподавателей: к сожалению, у нас сложилась такая ситуация, что студенты не умеют говорить. Простите, чья это вина: системы, самих преподавателей или в их совокупности? Евгений Пустовой:

Или, может, методология обучения? Меня и вас, может быть, учили одни и те же преподаватели. Вот проблема сейчас, что студенты не умеют общаться. Это проблема. И в телефоне общаются с компьютерным разумом. Это одно. Второе. Неужели Болонский процесс сделан для того, чтобы закрыть рот нам, славянам, на замочек?