Азарёнок: почему тупые змагары не понимают Лукашенко? Потому что свинья не может поднять шею и смотреть на небо

Авторская журналистика на СТВ. «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Поджигают везде. Поджигают упорно. С упоением сумасшедшего, плескающего бензин в эпицентре пожара. Делают это сознательно. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Видео смотрите в Telegram-канале. Американская доктрина гласит: уничтожен должен быть любой, кто хотя бы приблизится к уровню, с которого может бросить вызов Соединенным Штатам. Потенциально таким вот субъектом, экономическим, по крайней мере, могла стать Европа. И вот ее поджигают, уничтожают, наклоняют, раздевают. Вы нам что-то про суверенитет вечно рассказываете. Посмотрите, как дела с суверенитетом Европы. Пиндосы просто вертят ими, как дешевой девкой. К ноге, гады, все бабки нам, газ наш, нефть наша. И поползли, унылые, жалкие, смешные, убогие. Сегодня вот латышам президента нового всучили. Открытый гомик, идиот, который шатался даже с БЧБ-сцягам, меняя настоящий на эту фигню в 2021-м. И что, кто-то пикнет? Проглотят.

Европу раздавили, как клопа. Разожгли украинский пожар, который с каждым днем все ближе к мировой катастрофе. Вновь мстят сербам. Не могут им простить сопротивление нацистам в годы Великой Отечественной и хоть и трагическую, но героическую борьбу с озверевшими гангстерами в 99-м. Вновь раздувают этот косовский пожар, вновь взрывают Балканы. Вопросы безопасности сейчас – первые для Президента и для власти. Принят закон о народном ополчении. Все должны знать свой маневр в случае вторжения врага. Каждый мужчина, если не стал по жизни слизью, защитит свой дом и своих близких. Стрелять по врагу, кто бы это ни был, оборзевший, сумасшедший лях, бандеровец, американская псина – стрелять по ним будет каждый куст, каждое дерево, каждый перекресток – все. А первой встретит граница. Железный кулак, который разобьет ваши сопливые гейские шакальи морды.

Надо совершенствоваться, надо идти вперед. Спокойной жизни не будет. Подробности. Сегодня тоже дата немного знаковая. 75 лет исполнилось старой жабе. Мерзкая паучиха Алексиевич привыкает к земле. Это один из символов эпохи подлости, гнилости, гадости и гласности, то есть предательства. Предательства интеллигенции и номенклатуры, которое они совершили в перестройку. Когда лауреаты премии Ленинского комсомола и облизыватели Дзержинского вдруг осознали себя «свободными». От имени народа этот подлый слой совершил великий библейский грех: они продали первородство за чечевичную похлебку. Не знают, убогие твари, что и похлебку потом отберут. С днем тебя, старая мразь. Ты прожила подлейшую жизнь. Найди способ исправить это хоть каким-то подобием достойной смерти. Почему тупые змагары не понимают Лукашенко? Почему не могут найти, куда бить? Все отскакивает. Потому что свинья не может поднять шею и смотреть на небо, потому что червяк не видит ничего, кроме грязи. Не все песни Наутилус Помпилиус хороши, но есть одна правильная. Помните, про Андрея и Христа?