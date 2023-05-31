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Азарёнок: почему тупые змагары не понимают Лукашенко? Потому что свинья не может поднять шею и смотреть на небо

31 мая 2023 17:10
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Авторская журналистика на СТВ. «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.

Азарёнок: почему тупые змагары не понимают Лукашенко? Потому что свинья не может поднять шею и смотреть на небо-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Поджигают везде. Поджигают упорно. С упоением сумасшедшего, плескающего бензин в эпицентре пожара. Делают это сознательно.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Видео смотрите в Telegram-канале.

Американская доктрина гласит: уничтожен должен быть любой, кто хотя бы приблизится к уровню, с которого может бросить вызов Соединенным Штатам. Потенциально таким вот субъектом, экономическим, по крайней мере, могла стать Европа. И вот ее поджигают, уничтожают, наклоняют, раздевают.

Вы нам что-то про суверенитет вечно рассказываете. Посмотрите, как дела с суверенитетом Европы. Пиндосы просто вертят ими, как дешевой девкой. К ноге, гады, все бабки нам, газ наш, нефть наша. И поползли, унылые, жалкие, смешные, убогие. Сегодня вот латышам президента нового всучили. Открытый гомик, идиот, который шатался даже с БЧБ-сцягам, меняя настоящий на эту фигню в 2021-м. И что, кто-то пикнет? Проглотят.

Азарёнок: почему тупые змагары не понимают Лукашенко? Потому что свинья не может поднять шею и смотреть на небо-4

Европу раздавили, как клопа. Разожгли украинский пожар, который с каждым днем все ближе к мировой катастрофе. Вновь мстят сербам. Не могут им простить сопротивление нацистам в годы Великой Отечественной и хоть и трагическую, но героическую борьбу с озверевшими гангстерами в 99-м. Вновь раздувают этот косовский пожар, вновь взрывают Балканы.

Вопросы безопасности сейчас – первые для Президента и для власти. Принят закон о народном ополчении. Все должны знать свой маневр в случае вторжения врага. Каждый мужчина, если не стал по жизни слизью, защитит свой дом и своих близких. Стрелять по врагу, кто бы это ни был, оборзевший, сумасшедший лях, бандеровец, американская псина – стрелять по ним будет каждый куст, каждое дерево, каждый перекресток – все.

А первой встретит граница. Железный кулак, который разобьет ваши сопливые гейские шакальи морды.

Азарёнок: почему тупые змагары не понимают Лукашенко? Потому что свинья не может поднять шею и смотреть на небо-7

Надо совершенствоваться, надо идти вперед. Спокойной жизни не будет. Подробности.

Сегодня тоже дата немного знаковая. 75 лет исполнилось старой жабе. Мерзкая паучиха Алексиевич привыкает к земле.

Это один из символов эпохи подлости, гнилости, гадости и гласности, то есть предательства. Предательства интеллигенции и номенклатуры, которое они совершили в перестройку. Когда лауреаты премии Ленинского комсомола и облизыватели Дзержинского вдруг осознали себя «свободными». От имени народа этот подлый слой совершил великий библейский грех: они продали первородство за чечевичную похлебку. Не знают, убогие твари, что и похлебку потом отберут.

С днем тебя, старая мразь. Ты прожила подлейшую жизнь. Найди способ исправить это хоть каким-то подобием достойной смерти.

Почему тупые змагары не понимают Лукашенко? Почему не могут найти, куда бить? Все отскакивает. Потому что свинья не может поднять шею и смотреть на небо, потому что червяк не видит ничего, кроме грязи. Не все песни Наутилус Помпилиус хороши, но есть одна правильная. Помните, про Андрея и Христа?

Азарёнок: почему тупые змагары не понимают Лукашенко? Потому что свинья не может поднять шею и смотреть на небо-10

С причала рыбачил апостол Андрей,
а Спаситель ходил по воде.
И Андрей доставал из воды пескарей,
а Спаситель – погибших людей.
И Андрей закричал – я покину причал,
если ты мне откроешь секрет.
И Спаситель ответил:
«Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет.
Видишь там, на горе, возвышается крест.
Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем.
А когда надоест, возвращайся назад,
гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной!»

Подумайте над этим, убогие. Хотя вы давно не умеете. А мы пока зовем на борщ.

Смотрите в видео.

Все лучше, чем западная дрянь. Белорусский борщ, да под русскую водочку. А все лучшее мы у вас заберем. Кувалду во Дворце видели? Сегодня в ленте была.

Вот и Вагнера мы у вас забрали. Дело за Берлином. Там памятник нашему солдату. Не хотим отдавать пиндосам. Громче, Вагнер.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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