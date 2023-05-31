«Проект наиважнейший для развития региона». Из Гомеля в Китай отправился поезд с удобрениями химзавода

Большой шаг на пути к развитию экспортного потенциала региона. Удобрения Гомельского химзавода впервые поставят в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 60-контейнерный состав уже отправился в путь. Поезд проследует по территории Беларуси и России и перевезет 1,5 тысячи тонн органики. В пункт назначения он прибудет через две недели.

Первую пробную партию китайским партнерам отгрузили в сентябре 2022 года. Теперь предприятие готово ежемесячно отправлять в КНР по 120 контейнеров. Гомельские азотно-фосфорно-калийные удобрения востребованы у китайских фермеров. Их применяют для выращивания кукурузы, сои, риса, овощей и фруктов.

Роман Шорохов, заместитель директора Гомельского филиала РУП «Белтаможсервис»:

Это проект наиважнейший для развития региона, развития экспортного потенциала. Этот поезд – это первая ласточка, которая летит в Китай с удобрениями. Но надеемся, что эта ласточка нам притянет и поезд в импортном отношении, который сможет обеспечить потребность предприятий Гомельского региона, да и не только Гомельского, в товарах, оборудовании из Китайской Народной Республики, которые оттуда идут.

Чжу Цзяхуэй, представитель компании Циндао «Агат»:

Наша компания продолжит улучшать рыночный спрос на китайском рынке и сформулирует ряд планов закупок в будущем.