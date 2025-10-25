Пустовой: настало время мобилизационной экономики. Если кто не понял – это битва за Беларусь

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Холодный душ для северного региона. Конец экономики иждивенчества. Почему Президенту стало плохо и как это касается каждого из нас?
Читайте также:
Лукашенко: нужен внятный план реального возрождения Витебщины
Лукашенко: Витебщина просто утонула в массе пустых обещаний
Я сделаю всё, чтобы заставить вас работать! Лукашенко проводит совещание по развитию Витебской области
Это даже не критика, это разговор по душам. Почти шестичасовая попытка достучаться до управленческого разума. Еще открыто и честно. Это битва между, с одной стороны, преданностью стране и делу, а с другой – равнодушием и желанием переждать. Абы как. Сразу скажу, не у всех. Так вот, абы как и получается в некоторых отраслях и целом регионе. Время мобилизационной экономики. Не иждивенческой, а мобилизационной.
Если кто не понял – это битва за Беларусь. И 90-е, и 20-й в одном флаконе и в политике, и в экономике. На улицах, да, все спокойно. А у границ? Беларусь под зонтиком. Это заслуга кого? Того, кто отвел страну от пропасти и провел по тонкому льду. Ему-то не привыкать, а мы уже плетемся по проторенной дорожке. Пора вовлекаться.
О главном. Событиях недели и Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Евгений Пустовой:
Сейчас время битв. Экзистенциальных, экономических, глобальных и региональных. Битв между неолиберализмом и традиционными культурами, идеологиями, философскими школами, центрами регионального влияния за глобальное доминирование. Англосаксы, арабы, пантюркизм, брюссельское лобби, самые непрогнозируемые движения стран Глобального Юга. А в Тяньцзине даже всегда молчаливый Китай смело заявил про глобальное доминирование, в смысле управление.
А еще ведь самое опасное, потому что в новостях и рилсах про это не увидишь, битва между государствами и транскорпорациями. И мы на перекрестке всего этого управляемого хаоса. И во всю эту ревизию контроля над мировыми благами вовлечены наши ближайшие соседи, наши братья. Вы думаете, нас кто-то пожалеет?
Тысячелетняя история формирования белорусской государственности говорит об обратном. Слушайте, ну давайте честно, из-за этой глобальной турбулентности белорусы уже пострадали. Я сейчас не про западные санкции и падение температуры спроса на самом близком рынке из-за войны. Я про наших оппонентов. Повелись на чужих кумиров. Сытая Европа – это же экзистенциальная уловка. А теперь либо целыми полками Калиновского лежат на украинской земле, либо собирают донаты на проезд в общественном транспорте. Повелись на чужих кумиров. Вот вам и сытая Европа.