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Где проходит грань между драйвом тюбинга и реальным риском травм – смотрите в ток-шоу «Большой город»

17 января 2026 08:40
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Активный сезон в зимнюю пору. Почему белорусы выходят из дома на лыжи и катки? Что нужно знать о безопасности во время зимних активностей? 

Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город» 18 января в 10:00. 

Где проходит грань между драйвом тюбинга и реальным риском травм – смотрите в ток-шоу «Большой город»-2

Настоящая зима в Минске! Катки, лыжни, парковые маршруты заполнены людьми. Достаточно ли инфраструктуры, чтобы зима была не стихийным отдыхом, а безопасной городской традицией? Почему все больше детей и взрослых выходят на лыжи не ради медалей, а ради здоровья? И где проходит грань между драйвом тюбинга и реальным риском травм? 

Где проходит грань между драйвом тюбинга и реальным риском травм – смотрите в ток-шоу «Большой город»-4

Хочется все-таки где-то больше драйва, где склоны резче. Мы эти горки засыпаем песком, потому что безопасность детей для нас все-таки главное.

Где проходит грань между драйвом тюбинга и реальным риском травм – смотрите в ток-шоу «Большой город»-6

На сегодняшний день функционирует 14 лыжных трасс. Они находятся в каждом районе нашего города.

Где проходит грань между драйвом тюбинга и реальным риском травм – смотрите в ток-шоу «Большой город»-8

В физкультурно-спортивных центрах есть объединения по интересам – лыжные гонки либо биатлон.

Где проходит грань между драйвом тюбинга и реальным риском травм – смотрите в ток-шоу «Большой город»-10

Повезло нам. Я думаю, каждый лыжник и биатлонист просто радуется этой зиме.

Ток-шоу «Большой город» на СТВ. Воскресенье, 10:00.

# Зимние виды спорта # зима

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