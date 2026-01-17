Где проходит грань между драйвом тюбинга и реальным риском травм – смотрите в ток-шоу «Большой город»

Активный сезон в зимнюю пору. Почему белорусы выходят из дома на лыжи и катки? Что нужно знать о безопасности во время зимних активностей? Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город» 18 января в 10:00.

Настоящая зима в Минске! Катки, лыжни, парковые маршруты заполнены людьми. Достаточно ли инфраструктуры, чтобы зима была не стихийным отдыхом, а безопасной городской традицией? Почему все больше детей и взрослых выходят на лыжи не ради медалей, а ради здоровья? И где проходит грань между драйвом тюбинга и реальным риском травм?

Хочется все-таки где-то больше драйва, где склоны резче. Мы эти горки засыпаем песком, потому что безопасность детей для нас все-таки главное.

На сегодняшний день функционирует 14 лыжных трасс. Они находятся в каждом районе нашего города.

В физкультурно-спортивных центрах есть объединения по интересам – лыжные гонки либо биатлон.