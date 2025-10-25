В мыслях – цифры, в руках – саженцы! Как регионы провели республиканский субботник?

Из двухмиллионного Минска двигаемся в регионы. От Бреста до Витебска, от Гродно до Могилева – здесь сегодня также трудились сообща. Сотни молодых деревьев в парках и скверах, чистота и порядок на площадях и в городских дворах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще масштабная стройка крупного регионального медицинского центра в Бресте. Здесь к строителям-профессионалам сегодня подключился внушительный трудовой десант «любителей». О том, как работали по всей стране – Кристина Протосовицкая.

Каким будет будущее Беларуси? Ответ прост – таким, каким мы построим его своими руками. Сами задаем планку социальных стандартов, жить в которых будет комфортно не только нынешнему поколению, но и тем, кто придет на смену. В Брестской областной клинической больнице к 2027 году планируют завершить строительство двух новых корпусов. Масштабный инвестиционный проект позволит медикам выйти на новый уровень – расширить кардио- и нейрохирургическую службу и внедрить инновационные малоинвазивные и высокотехнологичные методики в хирургии.

Вячеслав Гавриленко, заместитель главного врача Брестской областной клинической больницы:

Здание должно получиться суперсовременное. А с учетом того, что планируется у нас здесь еще вот так называемая умная операционная и умная реанимация, наверное, где-то даже мы на шаг впереди.

Стройплощадка будущего медцентра стала местом высадки трудового десанта. Сообща благоустраивали прилегающие территории, прокладывали дорожки. А часть добровольцев работали в корпусах. Готовность их оценивают на уровне 70 %. Уже идет закупка оборудования. Подробности в видео.

Не жить одним днем – именно это отличает рачительного хозяина на своей земле. В мыслях – цифры, в руках – саженцы. Экономический эффект от своей работы уже подсчитывают участники субботника в Быховском районе. На лесных делянках Баркалабовского лесничества работали финансисты. Эта территория дважды пострадала от ураганов и нуждается в восстановлении.

Михаил Бондарев, начальник главного управления Министерства финансов Беларуси по Могилевской области:

Настроение боевое, погода, вы знаете, в принципе, не мешает. Тепло, хорошо. Главное – понимание того, что мы делаем важное, правильное дело. И понимание того, что нашим детям останутся не вот эти вот развалины после стихии, а новый молодой подрастающий лес.

Стихия заставила посмотреть на беду под другим углом: извлечь из нее выгоду, а проблему превратить в ресурс. Ярким примером этой формулы рентабельности является цех деревообработки Быховского лесхоза. Сегодня он приносит в бюджет предприятия половину доходов. Уже второй год подряд цех работает исключительно с поваленной древесиной. Задача – монетизировать каждое бревно и не просто пустить его на дрова, а получить продукт с высокой добавленной стоимостью.