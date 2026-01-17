В Беларуси по поручению Президента продолжается проверка боеготовности армии

Сегодня, 17 января, в воинских частях проходят контрольные мероприятия масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил, которая по инициативе Президента началась накануне. Экзамен для военнослужащих носит внезапный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Проверки, конечно, будут проанализированы в последующем. Посмотрим, как в установленные нормативами временные показатели различные образцы бронетанкового вооружения будут сняты с хранения. Определено снять с хранения несколько образцов танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров порядка 10 единиц техники силами воинской части, без привлечения дополнительных ресурсов. Посмотрим, как в установленные сроки личный состав справится с задачей. Итогом будет совершение контрольного пробега порядка 15-20 километров снятых образцов вооружения и военной техники. По итогам будет подведен итог, проанализировано и, соответственно, пойдет в разбор общего плана проверки Вооруженных Сил и доклада Президенту Республики Беларуси.

Внезапная проверка в Вооруженных Силах проводится в том числе с учетом опыта СВО и внедрения его в войска.