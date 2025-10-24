Лукашенко: Витебщина просто утонула в массе пустых обещаний

Серьезный разговор прошел с большой долей критики. И это обоснованно. В регионе не выполняются ключевые показатели социально-экономического развития. Промышленность теряет объемы, на некоторых предприятиях, хорошо известных в стране, есть серьезные проблемы. Отдельно остановился Президент на кадровой ситуации. Отток специалистов — тревожный сигнал, за которым стоят, не исключено, управленческие просчеты. Критика прозвучала и в адрес местных властей за пробуксовку инициативы «Один район – один проект». Из 23 районов Витебской области реальные результаты есть лишь в 11, завершено всего 12 проектов. Тем временем, региону оказывается значительная государственная поддержка по разным направлениям. Соответственно, должна быть и реальная отдача.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последние 4 года организации области воспользовались господдержкой 1 285 раз. Запишите – 1 285 раз. Фактически каждый день выделялись средства из бюджета. Ну, поэтому вы не можете обвинить, что вас кто-то не слышал или не помогал. Поэтому колоссальная ошибка, думать, что к вам приехал Президент и в очередной раз все спишем. Хочу повторить всем сидящим в зале – от директора предприятия до госчиновника – выбросьте такие мысли из головы. Это не мои личные деньги. Это деньги всего белорусского народа. Поэтому я ничего никому не списываю. И вы этого не заслуживаете на сегодняшний день. Витебщина просто утонула в массе пустых обещаний в последствии неподтвержденных делом. Могу вспомнить и красных коров в Устье, и вакцины ваши «БелВитунифарм», и Оршанский мясокомбинат.

Пришли к тому, что за 5 лет объем промышленного производства скатился до 98 % при росте по стране 114 %. У вас 98 %. Просели все ваши традиционные сферы – нефтепереработка, легкая промышленность, энергетика. Уже просите поддержку даже знаменитому «Белвесту». Эффективный инвестор, как вы говорили, оставил 300 миллионов рублей в долгу и не знает, что делать. А через дорогу «Марко». Я спрашиваю, а «Марко» работает? Работает. А почему «Белвест» не работает?