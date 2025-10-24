Лукашенко: Витебщина просто утонула в массе пустых обещаний

Витебской области нужен внятный план реального возрождения региона. Такую задачу сегодня, 24 октября, поставил Александр Лукашенко перед всеми ответственными на совещании в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Витебской области нужен внятный план реального возрождения региона. Такую задачу сегодня, 24 октября, поставил Александр Лукашенко перед всеми ответственными на совещании в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Серьезный разговор прошел с большой долей критики. И это обоснованно. В регионе не выполняются ключевые показатели социально-экономического развития. Промышленность теряет объемы, на некоторых предприятиях, хорошо известных в стране, есть серьезные проблемы. Отдельно остановился Президент на кадровой ситуации. Отток специалистов — тревожный сигнал, за которым стоят, не исключено, управленческие просчеты. Критика прозвучала и в адрес местных властей за пробуксовку инициативы «Один район – один проект». Из 23 районов Витебской области реальные результаты есть лишь в 11, завершено всего 12 проектов. Тем временем, региону оказывается значительная государственная поддержка по разным направлениям. Соответственно, должна быть и реальная отдача.
Я сделаю все, чтобы заставить вас работать! Лукашенко проводит совещание по развитию Витебской области.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За последние 4 года организации области воспользовались господдержкой 1 285 раз. Запишите – 1 285 раз. Фактически каждый день выделялись средства из бюджета. Ну, поэтому вы не можете обвинить, что вас кто-то не слышал или не помогал. Поэтому колоссальная ошибка, думать, что к вам приехал Президент и в очередной раз все спишем. Хочу повторить всем сидящим в зале – от директора предприятия до госчиновника – выбросьте такие мысли из головы. Это не мои личные деньги. Это деньги всего белорусского народа. Поэтому я ничего никому не списываю. И вы этого не заслуживаете на сегодняшний день. Витебщина просто утонула в массе пустых обещаний в последствии неподтвержденных делом. Могу вспомнить и красных коров в Устье, и вакцины ваши «БелВитунифарм», и Оршанский мясокомбинат.
Пришли к тому, что за 5 лет объем промышленного производства скатился до 98 % при росте по стране 114 %. У вас 98 %. Просели все ваши традиционные сферы – нефтепереработка, легкая промышленность, энергетика. Уже просите поддержку даже знаменитому «Белвесту». Эффективный инвестор, как вы говорили, оставил 300 миллионов рублей в долгу и не знает, что делать. А через дорогу «Марко». Я спрашиваю, а «Марко» работает? Работает. А почему «Белвест» не работает?
Александр Лукашенко:
Ну на «Марко» нормальный мужик работает. Даже Президенту шьет ботинки. Есть он сегодня? Спасибо тебе большое. Вот твои ботинки ношу. И когда у меня главы государства где-то, знаешь, кто им шьет. Я говорю, это наши, белорусы. Да не может быть! А вот да, «Марко». Рекламу делаю твою бесплатно. Ну почему к нему не обратиться? Позвал бы. Слушай, подскажи, что за проблема?
С тревогой слежу за «Оршанским льнокомбинатом», который и сам барахтается с переменным успехом. Так мы ему Барановичское ПХО отдали в «холдинг» отдали. В ближайшее время обязательно посмотрим, что там происходит.