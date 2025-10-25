Беспорядки и падёж скота – итоги совещания в Витебской области

Витебской области необходим четкий, реальный, эффективный и внятный план действия. Таково железное требование Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предельно откровенный, принципиальный и жесткий разговор о существующих проблемах и ближайшем будущем северного региона накануне состоялся в Витебске. В ходе многочасового и масштабного по количеству участников совещания, Президент обнажил целый ряд серьезных проблем.

Масштабные недоработки на целом ряде предприятий, отток специалистов, пробуксовка инициативы «Один район – один проект», ситуация в сельском хозяйстве. Здесь один из самых «больных вопросов» – падеж скота: за это будет самый серьезный спрос с чиновников всех уровней. На совещании обозначено два дедлайна: навести порядок в регионе к 7 ноября, а к новому году ситуация в АПК должна быть безупречной. Полина Королева о главных и принципиальных задачах для Витебской области.

Компетенции есть. Государственная поддержка оказывалась неоднократно: за 4 года средствами из бюджета организации Витебской области воспользовались свыше 1 200 раз. И тем не менее результаты социально-экономического развития неоднозначные. Мягко говоря. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы анализируем ситуацию в Витебской области, я об этом вам доложу сейчас. Она печальная. Она хуже, чем где-либо. Читайте здесь. Почему так? К проблеме отсутствия дисциплины на совещании возвращались и в разговоре об инвестициях, и о промышленности, и о животноводстве. Словом, к бесхозяйственности руководители отдельных предприятий пристрастились. Отсюда – логичный вопрос: рыба (в данном случае область) гниет с головы? Лукашенко: это вопиющие факты бесхозяйственности, разгильдяйства и откровенного саботажа! Подробности здесь.

Генеральная прокуратура на совещании представляла «критический блок». Президент поручил продолжать работу – за ошибки должен быть строжайший персональный спрос. Особенно это касается сельскохозяйственной сферы. Как отметил в докладе генеральный прокурор Андрей Швед, отрасль является самой коррумпированной, только за 5 лет возбуждено свыше 950 уголовных дел. Отдельные факты попросту пугают жестокостью. Лукашенко: «Вы все здесь безответственные люди!». Громкое совещание в Витебске. Если работа в животноводстве в Витебской области еще не превратилась в криминальную деятельность, то близка к этому. И процесс надо переломить. Президент уже на старте разговора предупредил, что данный разговор неспроста публичный. И получит продолжение. Какое – зависит от действий руководства областей, предприятий и хозяйств.