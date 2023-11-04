Пустовой: мы на Запад не косимся – мы готовимся к будущему

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Уже больше трех лет я говорю о том, что у нас есть и как это сохранить. Кто-то устал, кто-то скептически относится к этому, некоторым вообще интересно, когда в политической журналистике, как в боевиках, кого-то «отрабатывают». Власти, провластных активистов гражданского общества или наоборот – коллаборантов. А хорошее обычно вызывает приторность. Это как хлеб – есть и все тут. А если его не станет? О главном, в смысле Первом, и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.

Наш Первый – первый. Исследователи «Ромир» рассказали, кому из публичных зарубежных личностей доверяют россияне. На первой строчке рейтинга – Александр Лукашенко. Под белорусским Президентом – Си Цзиньпин и бывший президент США Дональд Трамп. Вот они – заграничные лидеры мнений для россиян. Хотя какой Лукашенко заграничный? У нас с Россией даже границ нет. А общее у лидеров рейтинга одно – они пекутся об интересах своих народов и родных стран. Ну, хотя бы пример последней недели. Дольщики нашли защиту лишь у Президента.

Рейтинги со стороны виднее. Просто россияне наелись и рынка, который все отрегулировал, и плюрализма в экономических подходах, и либерализма в сфере культуры и искусства. Заметьте. Заметно ниже нашего Президента с его дожинками, посевными и уборочными, промышленной кооперацией – короче конкретикой – герой современной публики Илон Маск. Кстати, гений цифрового мира открыто заявляет о безработице как неизбежности нового мирового уклада жизни. Значит, лузеров, простите, свободных художников станет больше. Мол, человек станет свободным от труда. Где-то мы уже слышали это. Новая теперь цифровая утопия. Только вот без труда человек дичает. Даже забавы интернетом ситуацию не исправят. А следующим решением Запада может стать весьма прагматичный призыв – сокращение незанятого населения. Западная философская мысль к этому близка. Даже сейчас что там в тренде? Все что уничтожает популяцию. Но мы на Запад не косимся – мы готовимся к будущему. Речь о технологическом суверенитете.

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