«Северный берег», Национальный исторический музей – директор стройтреста о реализации значимых проектов в Минске

Ежегодно во второе воскресенье августа в стране отмечается День строителя. Каким будет завтрашний день нашей строительной отрасли. Какие новые объекты сейчас возводятся? Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии – Анатолий Ведерчик, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, СТВ:

Какие крупные проекты в сфере жилой застройки Минска вы бы отметили? В каких проектах участвует ваш строительный трест № 4, которым вы руководите? Возможно, даже есть какие-то зарубежные проекты?

Анатолий Ведерчик, депутат Минского городского Совета депутатов:

Сегодня по жилой застройке выходит на первую роль «Северный берег». Сегодня там строится порядка 15 домов. Часть уже введена в эксплуатацию. Инвестор строит также и социальные объекты. В Минске появится индивидуальный детский садик

Анатолий Ведерчик:

Детский садик, и строит этот детский садик четвертый трест. Этим летом все работы будут завершены. Это индивидуальный детский садик, где большое внимание инвестор уделил не только качеству строительства, но и качеству самого процесса, потому что он нетиповой, там детям будет не только интересно и познавательно, но и удобно. Как проходит строительство Национального исторического музея

Анатолий Ведерчик:

Сегодня у нашего треста очень много важных и интересных объектов. На первом месте это Национальный исторический музей, мы приступили к строительству весной 2025 года. На сегодня мы уже там строим четвертый этаж монолитной конструкции. До конца года возведем коробку и уже приступим к черновым отделочным работам. Это знаковый объект, который находится на улица Орловской, в так называемом квартале правительственных зданий. Этот квартал будет после введения музея полностью сформирован. Возле данного объекта параллельно строится парк, который также будет точкой притяжения для всех наших жителей, и не только Минска, но и всей страны. Неприятного запаха от Минской очистной станции больше не будет!

Анатолий Ведерчик:

Следующий очень важный объект, который не так, возможно, виден, но он касается всех, потому жалобы депутатам поступают. Это неприятный запах летом от Минской очистной станции. Сегодня ведется реконструкция Минской очистной станции. Эту реконструкцию осуществляет четвертый трест. Она разделена на пять очередей. Первая очередь – основные объемы работ будут завершены в этом году. Это позволит собирать выделяемые газы, и неприятного запаха после ввода первой очереди уже не будет. А впоследствии, после запуска всех пяти очередей, все отходы будут собираться и сжигаться. То есть это позволит Минской очистной станции уменьшить в десятки раз выбросы вредных веществ и также уменьшить в десятки раз количество отходов. О строительстве школ и медицинских центров