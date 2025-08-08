Около 850 молодых специалистов пополнят коллективы учреждений здравоохранения Минской области

Молодые специалисты-медики приступили к работе. Всего около 850 человек пополнят коллективы учреждений здравоохранения Минской области, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. При распределении в Беларуси приоритет отдают регионам с наибольшей потребностью в медицинских кадрах. Наиболее востребованы анестезиологи-реаниматологи, врачи общей практики, участковые педиатры и рентгенологи. Так, в Вилейскую центральную районную больницу в 2025 году пришли пять врачей.

Екатерина Богаченко еще с детства решила, что станет врачом. Ведь мама, бабушка и тетя также посвятили жизнь заботе о здоровье людей. Они и стали для нее примером. Девушка окончила Белорусский государственный медицинский университет. Выбор специальности «оториноларингология» для нее осознанный. А так как сама Екатерина родом из Вилейки, поэтому неоднократно проходила в местной больнице практику и теперь здесь делает первые шаги уже в качестве молодого специалиста.

Екатерина Богаченко, врач-оториноларинголог Вилейской центральной районной больницы:

Была немного такая неизвестность, потому что я понимаю, что это все-таки другая ответственность, уже уровнем повыше. Но все прошло достаточно хорошо, и постепенно появляется уверенность в том, что делаю. Чем больше практики, тем лучше освоение навыков. То есть все более осваивается и нарабатывается навык именно в процессе. За мной закреплена старший врач, это Алеся Викторовна. Я к ней обращаюсь по всем вопросам, у меня возникающим.