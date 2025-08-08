Как указы Президента помогли упростить работу строителей? Объяснил депутат Мингорсовета

Ежегодно во второе воскресенье августа в стране отмечается День строителя. Каким будет завтрашний день нашей строительной отрасли. Какие новые объекты сейчас возводятся? Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Анатолий Ведерчик, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

В этом году вступили в силу несколько важных документов, касающихся строительной сферы. В частности, указ Президента о предоставлении полномочий в сфере строительства, а также указ, существенно упрощающий возведение некоторых объектов. Помогает ли это в работе и обеспечивают ли такие послабления безопасность?