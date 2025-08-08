Как указы Президента помогли упростить работу строителей? Объяснил депутат Мингорсовета

Ежегодно во второе воскресенье августа в стране отмечается День строителя. Каким будет завтрашний день нашей строительной отрасли. Какие новые объекты сейчас возводятся? Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Анатолий Ведерчик, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
В этом году вступили в силу несколько важных документов, касающихся строительной сферы. В частности, указ Президента о предоставлении полномочий в сфере строительства, а также указ, существенно упрощающий возведение некоторых объектов. Помогает ли это в работе и обеспечивают ли такие послабления безопасность?
Анатолий Ведерчик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Безопасность в стройке всегда на первом месте, поэтому эти послабления на безопасность не повлияли никоим образом.
Первый указ действительно упростил строительство объектов 4-5 класса сложности. Здесь стало намного меньше разных документов, в том числе разрешительных. И это позволяет людям строить данные объекты более быстро. Но это индивидуальные объекты – жилые дома, вспомогательное помещение.
А на новое строительство, которым мы занимаемся, в том числе капитальные ремонты, данные указы глобально пока не повлияли, потому что мы занимаемся в основном строительством объектов сложных, где все документы должны быть, потому что это уже действительно безопасность.