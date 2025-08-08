Хозяйства Червенского района завершают уборку озимой пшеницы

Уборочная кампания в Минской области в самом разгаре. От качества и скорости работы зависит продовольственная безопасность. Аграрии центрального региона внесли в общую копилку свыше 900 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Погода позволяет увеличить темпы жатвы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Червенском районе хозяйства уже завершают уборку озимой пшеницы.

В хозяйстве «Валевачи» сейчас по-настоящему горячая пора. С утра и до позднего вечера на золотых нивах трудятся комбайны. С каждым днем все ближе к заветной цели. Задача – намолотить порядка пять тысяч тонн зерна.

Свой вклад в общий каравай вносят не только аграрии, в полях трудятся люди различных профессий, активно подключается и молодежь. Никита Волкович, студент Белорусского государственного университета физической культуры, уже третий год работает в паре с братом. Молодой человек не исключает, что в дальнейшем свяжет свою жизнь с сельским хозяйством – к родной земле тянет.

Никита Волкович, механизатор сельхозпредприятия «Валевачи»:

Это мой долг – помочь брату в уборочной, к тому же неплохой заработок. Каждый день с самого утра (очень ранний подъем) и до поздней ночи на протяжении всего дня в комбайне. Мне очень нравится работать на земле, так как у меня семья рабочая, поэтому это для меня норма.

Ритм полевых работ с каждым днем все интенсивнее. Все усилия аграриев на то, чтобы сохранить и приумножить богатства земли. В сельхозпредприятии уже завершили уборку озимого ячменя, полностью убран с полей и рапс.