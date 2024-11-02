Пустовой: Лукашенко теперь – это смыслы, модель государственности и позиции поведения Беларуси

Авторская журналистики на СТВ – Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Прощай, СТВ. Еще так близко к уходу с канала я некогда не был. Не дали записаться в республиканском флешмобе «Надо». Сейчас прям столько сторонников у Президента – в очереди стоят. И это понятно. Белорусы – мудрая нация. Разобрались в политическом алфавите. Второе: Лукашенко сейчас в моде. Правда, мода выходит из моды, а стиль остается. Стиль Батьки. О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Это самый консолидированный флешмоб нашей страны. Так одухотворенно и в едином порыве, всей страной, пожалуй, мы поем гимн на День Независимости, ну, или «День Победы» всем коллективом. Технологии, последний писк мейнстрима, инструменты управления общественным настроением. Да, всего этого нам не хватило раньше. Но за всем этим эмоциональным порывом, марафоном адзінства, даже соревнованием: кто креативнее выразит поддержку Лукашенко – скрывается глубинная и серьезная причина. Белорусы не хотят утратить свою спадчыну. Вопрос не в накоплениях и пожитках, не в домах и дачах, не гаражах и Х50. Это гораздо шире и объемнее – это про нашу модель развития, наш исторический путь, микроклимат нашей Родины. «Надо» – это крик нашей белорусской души.

Евгений Пустовой:

А теперь о тех, кто хочет перекричать разум нашей страны. Как летом 2020-го. Уже началось. Попытались испачкать консолидированное светлое желание белорусов сказать «Надо». Я ж говорю, очередь, отбоя нет. Я вот не попал в наш корпоративный видеоряд. А оказывается, кого-то заставляли. Давайте разбираться. Вот например, однотипный, приторный фейк, связан с коллективными фото за Батьку. Студент, врач, спортсмен оправдывается за свое участие в этом действе. Мол, меня обманули, заставили. Во-первых, это же условный аноним. И можно любую речь вложить в уста вымышленного героя. Во-вторых, окститесь, был бы там тот несогласный или не был бы – для большой фотография ничего не значит. Реально ничего. Зачем его тянуть за уши? Свои уже начинают ругаться за, то кто больший ябатька. Сейчас столько желающих засветиться в лояльности. Иногда аж слишком заметно. Поэтому готовимся критически мыслить. И анализировать то, во что нам предлагают верить. Любой фейк, в котором звучит адресная информация: Раубичи, БСМП, СТВ – уже настраивает человека к доверию. А дальше можно сослаться на анонима или задействовать актрисулек с продажной любовью к Родине.

Евгений Пустовой:

Так уже было с нами. И наступая на те же грабли, они больно бьют. Второй раз также больно. И сила удара не уменьшается из-за многократности. Понятно, правда потом восторжествует. Но это потом. А посеять разлад в Беларуси надо сейчас. Поэтому и врут про три процента, чтобы, как они любят, чтобы «Кристине выбили 25 зубов», «над Василисой надругался целый автобус омоновцев», а «гендерному программисту Алесе...» Даже говорит мерзко. Я уже давно вырос из этих штанишек эмоциональной вербальности. А они, наши оппоненты, все там же. На дне лжи. Правда, приходится вспоминать, чтобы уберечь дорогих соотечественников от веры в эту информационную жесть. А мы ведь белорусы реально милосердные, сердобольные. Это и есть наша ахиллесова пята национального характера. Вот за нее нас пытаются ухватить и повергнуть в новый пожар мятежа. Подробнее смотрите в видео.