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Что значит юмор «от белорусов для белорусов»? Фронтмен «ДХ Шоу» объяснил

14 июня 2026 07:45
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу» Павел Малахов. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Ты позиционируешь «ДХ Шоу» как юмор от белорусов для белорусов. Объясни это словосочетание, эту позицию.

Что значит юмор «от белорусов для белорусов»? Фронтмен «ДХ Шоу» объяснил-2

Павел Малахов, юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу»: 
Здесь все понятно. От белорусов – это шоу делают только белорусы, у нас в штате только белорусы. Для белорусов. Наш зритель – это белорусы. А про белорусов – белорусские темы. То есть это про всех белорусов собирательно, которые есть.

Александр Осенко:
Как шутят люди. 

Павел Малахов:
Шутим, как говорят люди.

Что значит юмор «от белорусов для белорусов»? Фронтмен «ДХ Шоу» объяснил-4

Александр Осенко:
Откуда вы знаете, о чем говорят белорусы? На скамеечки к бабушкам присаживаетесь? В метро ездите, внимательно конспектируете?

Павел Малахов:
Мы здесь живем, мы общаемся и видим. В «ДХ Шоу» мы будем стараться делать так, чтобы это откликалось у каждого белоруса.

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# Интервью # Телевидение # ЗАО «Столичное телевидение» # Александр Осенко # Юмор

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