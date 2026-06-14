Что значит юмор «от белорусов для белорусов»? Фронтмен «ДХ Шоу» объяснил

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу» Павел Малахов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Ты позиционируешь «ДХ Шоу» как юмор от белорусов для белорусов. Объясни это словосочетание, эту позицию.