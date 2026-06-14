Что значит юмор «от белорусов для белорусов»? Фронтмен «ДХ Шоу» объяснил
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу» Павел Малахов.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Ты позиционируешь «ДХ Шоу» как юмор от белорусов для белорусов. Объясни это словосочетание, эту позицию.
Павел Малахов, юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу»:
Здесь все понятно. От белорусов – это шоу делают только белорусы, у нас в штате только белорусы. Для белорусов. Наш зритель – это белорусы. А про белорусов – белорусские темы. То есть это про всех белорусов собирательно, которые есть.
Александр Осенко:
Как шутят люди.
Павел Малахов:
Шутим, как говорят люди.
Александр Осенко:
Откуда вы знаете, о чем говорят белорусы? На скамеечки к бабушкам присаживаетесь? В метро ездите, внимательно конспектируете?
Павел Малахов:
Мы здесь живем, мы общаемся и видим. В «ДХ Шоу» мы будем стараться делать так, чтобы это откликалось у каждого белоруса.
«Россияне очень хорошо относятся к белорусам!» Малахов назвал черты, которые любят особенно.