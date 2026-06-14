Фестиваль китайской культуры «Чай для гармонии мира» прошел в Минске

Беларусь и Китай максимально углубляют культурное сотрудничество. Об этом завил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР Чжан Вэньчуань. Накануне в Минске прошел масштабный творческий праздник «Чай для гармонии мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломат подчеркнул: благодаря лидерам двух стран, Минск и Пекин выстроили всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. Это не просто громкие политические тезисы, а десятки конкретных экономических и гуманитарных проектов. Ярким примером такого сближения стал и гастрономический фестиваль в столице. Китайская чайная церемония собрала сотни минчан, которые смогли прикоснуться к древним традициям Поднебесной. Минчане смогли продегустировать элитные сорта чая, попробовать экзотические пирожки цзунцзы и рис по-янчжоуски. Рядом развернулись интерактивные зоны, где гостей бесплатно обучали китайской каллиграфии и древнему искусству вырезания из бумаги. Творческий праздник стал ярким символом дружбы и взаимного доверия двух стран.

Александр Комендант, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Китай для нас – один из основных торговых партнеров. Каждый регион Республики Беларусь, как и Минск, закреплен за отдельными провинциями. Сегодня мы активно сотрудничаем с Пекином, с различными провинциями. Отрадно отметить, что у нас прямое сообщение, и это не только Пекин, но и Хайнань, и другие направления. Поэтому, безусловно, любое взаимодействие, как экономическое, так и культурное, всегда действует на благо нашим народам, нашим взаимоотношениям.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Мы предлагали создать этот праздник для того, чтобы предоставить площадку для диалога между разными цивилизациями. Белорусы славятся своей интереснейшей историей и богатой культурой. Вот недавно я вместе с нашей делегацией посещал Мирский и Несвижский замки, нам очень понравилось. Мы готовы вместе с вами укрепить наше сотрудничество в области культуры и искусства и вместе поделиться нашими цивилизациями. Особый интерес гостей вызвали объекты нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Древние ремесла, вроде выжигания по тыкве-горлянке, передаются в Китае из поколения в поколение на протяжении сотен лет. Огромной популярностью пользовалась и гастрономическая карта праздника. Шеф-повара столичных ресторанов представили самый популярный азиатский стритфуд. Для многих это стало гастрономическим открытием этого лета.

Алеся Кумейша, жительница Могилева:

Я думаю, что организация очень хорошая. Тут показаны разные виды китайской культуры, китайского искусства. Допустим, есть чайные церемонии, можно самому написать иероглифы или потренировать китайскую живопись. Также представлена различная китайская еда. Отличная организация.