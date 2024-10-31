Лукашенко: Запад понял, что надо договариваться в Украине, но они не могут уйти, как из Афганистана
Как отвести планету от пропасти? Есть ли реальная опасность новой мировой войны? Как долго коллективный Запад будет продолжать борьбу с «неугодными государствами»? А еще где находится тот самый ключ к нашему всеобщему спокойствию и безопасности? Тысяча и один вопрос, которые сегодня волнуют всех и каждого. Важнейшее геополитическое событие этой осени – Минск принимает II Международную конференцию по евразийской безопасности. В открытии форума принял участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент сегодня еще раз четко рассказал и о причинах войны на пороге Европы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему пока Лавров вам не привез предложение, вы не ответили России? Да что вы, господин Президент, они же, говорит, привезли на одном листочке там непонятно что. А я говорю: а почему вы на этом листочке одном, такого же цвета – желтого, голубого – не ответили России. Ну вот взяли и ответили им точно так, но вы же не ответили, и дело не в листочке. Обещали? Обещали! Плакались объединить Германию? Плакались. Мы с бухты-барахты эти войска выводили, все через нашу территорию, как вам можно верить? Нельзя. Поэтому, естественно, мы пытаемся обезопасить свою территорию. Да и нелегко у наших соседей, да и Европейскому союзу непросто. Один выгодополучатель думает, что скроется за волнами Атлантического океана. Ничего не получится, мир изменился.
И о пути выхода.
Александр Лукашенко:
Запад, наконец, исходя из того, что я знаю, понял, что надо договариваться в Украине. Ну, грубо говоря, я так по-спортивному говорю, возможно быть ничьей, если сегодня... Понятно, что Запад хочет сохранить лицо. Он же не может, как в Афганистане, вы помните, как полоскали американцев, когда цепляясь за шасси, их сторонники падали на землю. Они так уйти не могут. Они пообещали Володе Зеленскому определенные выдать коврижки в виде оружия, боеприпасов и помогать Украине, пока не погибнет, как я говорю, последний украинец. Лицо хотят сохранить.
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