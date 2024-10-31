Лукашенко: Запад понял, что надо договариваться в Украине, но они не могут уйти, как из Афганистана

Как отвести планету от пропасти? Есть ли реальная опасность новой мировой войны? Как долго коллективный Запад будет продолжать борьбу с «неугодными государствами»? А еще где находится тот самый ключ к нашему всеобщему спокойствию и безопасности? Тысяча и один вопрос, которые сегодня волнуют всех и каждого. Важнейшее геополитическое событие этой осени – Минск принимает II Международную конференцию по евразийской безопасности. В открытии форума принял участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сегодня еще раз четко рассказал и о причинах войны на пороге Европы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему пока Лавров вам не привез предложение, вы не ответили России? Да что вы, господин Президент, они же, говорит, привезли на одном листочке там непонятно что. А я говорю: а почему вы на этом листочке одном, такого же цвета – желтого, голубого – не ответили России. Ну вот взяли и ответили им точно так, но вы же не ответили, и дело не в листочке. Обещали? Обещали! Плакались объединить Германию? Плакались. Мы с бухты-барахты эти войска выводили, все через нашу территорию, как вам можно верить? Нельзя. Поэтому, естественно, мы пытаемся обезопасить свою территорию. Да и нелегко у наших соседей, да и Европейскому союзу непросто. Один выгодополучатель думает, что скроется за волнами Атлантического океана. Ничего не получится, мир изменился. И о пути выхода.