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В Гомеле прошел музыкальный батл «Фестивальное караоке со звездой»

14 июня 2026 08:23
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20 вокалистов Гомеля спели дуэтом со знаменитостями. В областном центре прошел музыкальный батл «Фестивальное караоке со звездой». Вокальное шоу стало частью нового проекта «Славянского базара в Витебске» под названием «Васильковый тур», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле прошел музыкальный батл «Фестивальное караоке со звездой»-2

Этим летом знаменитый фестиваль впервые отправился на гастроли по регионам страны, и Гомель принял этот марафон первым. Программа тура масштабная, но именно певческое состязание вызвало у гомельчан самый большой ажиотаж.

За право выйти на сцену и выиграть путевку в Витебск боролись более сотни человек. В итоге заветный шанс получили 20 счастливчиков. Участники вокального батла пришли с группой поддержки. В финал пройдут только трое. Именно они отправятся на фестиваль, чтобы побороться за титул короля или королевы музыкального марафона.

В Гомеле прошел музыкальный батл «Фестивальное караоке со звездой»-4

Я счастлива, что в нашей республике есть такие талантливые люди. И они приезжают на «Славянский базар», и в моем родном городе тоже есть такие же талантливые люди.

В Гомеле прошел музыкальный батл «Фестивальное караоке со звездой»-6

Главней всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Но зонт нам сегодня не пригодится, потому что погода просто замечательная.

В Гомеле прошел музыкальный батл «Фестивальное караоке со звездой»-8

Дальше «Васильковый тур» отправится по стране. Уже 19 и 20 июня проект примут Могилев и Минск. А в июле фестивальный марафон встретят Гродно и Брест. Для жителей регионов это отличная возможность окунуться в атмосферу главного культурного праздника Беларуси и стать частью большой истории «Славянского базара» прямо в родном городе. Напомним, девиз знаменитого форума неизменен – «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

В Гомеле прошел музыкальный батл «Фестивальное караоке со звездой»-10

Андрей Карпов, исполнительный директор международного фестиваля искусств «Славянский базара в Витебске»:
Мы решили привести фестивальные эмоции, то настроение, за которым приезжают люди к нам, в Витебск на наш фестиваль, привести в каждый областной центр. Для того, чтобы люди зарядились этими эмоциями, прочувствовали, как у нас хорошо на фестивале, как у нас интересно на фестивале, вот это и была главная задача.

Фестивальное путешествие сопровождается уникальным совместным проектом дирекции «Славянского базара» и агентства БЕЛТА. Экспозицию «35 мгновений фестиваля» впервые представили в Гомеле. Эта выставка – история форума в кадрах. На снимках – живые эмоции зрителей, гостей и звезд эстрады. Ради этой коллекции авторы изучили тысячи архивных снимков. За три с половиной десятилетия фотолетопись «Славянки» разрослась до терабайтов данных. Самые яркие кадры теперь доступны жителям всей страны.

# Славянский базар в Витебске

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