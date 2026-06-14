В Гомеле прошел музыкальный батл «Фестивальное караоке со звездой»

20 вокалистов Гомеля спели дуэтом со знаменитостями. В областном центре прошел музыкальный батл «Фестивальное караоке со звездой». Вокальное шоу стало частью нового проекта «Славянского базара в Витебске» под названием «Васильковый тур», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим летом знаменитый фестиваль впервые отправился на гастроли по регионам страны, и Гомель принял этот марафон первым. Программа тура масштабная, но именно певческое состязание вызвало у гомельчан самый большой ажиотаж. За право выйти на сцену и выиграть путевку в Витебск боролись более сотни человек. В итоге заветный шанс получили 20 счастливчиков. Участники вокального батла пришли с группой поддержки. В финал пройдут только трое. Именно они отправятся на фестиваль, чтобы побороться за титул короля или королевы музыкального марафона.

Я счастлива, что в нашей республике есть такие талантливые люди. И они приезжают на «Славянский базар», и в моем родном городе тоже есть такие же талантливые люди.

Главней всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Но зонт нам сегодня не пригодится, потому что погода просто замечательная.

Дальше «Васильковый тур» отправится по стране. Уже 19 и 20 июня проект примут Могилев и Минск. А в июле фестивальный марафон встретят Гродно и Брест. Для жителей регионов это отличная возможность окунуться в атмосферу главного культурного праздника Беларуси и стать частью большой истории «Славянского базара» прямо в родном городе. Напомним, девиз знаменитого форума неизменен – «Через искусство – к миру и взаимопониманию».