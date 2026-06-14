О первой игре в КВН, звездной болезни и создании «ДХ Шоу». Интервью с Павлом Малаховым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу» Павел Малахов. «Могилев – это самый лучший город! Чтобы его не портить, я оттуда уехал». Про малую родину и название команды Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Ты любишь свой родной город?

Павел Малахов, юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу»:

Конечно, Могилев – это самый лучший город. Поэтому, чтобы его не портить, я уехал. Александр Осенко:

Ты на протяжении всей своей жизни, отдать тебе должное, не предаешь свою малую родину – «Доктор Хаусс» из Могилева. Ты всегда на этом акцентируешь внимание. Почему? Ты такой патриот? Павел Малахов:

Я считаю, что каждое название имеет определенную силу. Когда мы что-то чем-то называем, то есть нарекаем именем, это как и с человеческим именем, оно с годами обретает свою силу. Удачу и неудачу, свои сильные и слабые стороны. Поэтому любое, чему вы дали имена, лучше не менять. Это как и с кораблем. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Так и со всем остальным. Наверное, такая логика у меня. «Когда предложили играть в КВН, согласился сразу». О первой игре во время учебы в школе

Александр Осенко:

Когда тебе предложили участвовать в КВН, ты согласился сразу? Павел Малахов:

Да. Пришли в класс, сказали: кто будет? Весь класс, актив класса – это была вся команда. И вот мы с большим удовольствием сыграли свою первую игру в школе № 8. Смотрел КВН и понял: хочу так. Почему уметь создавать юмор – это тоже профессия?

Павел Малахов:

Я очень сильно очаровался КВНом. Я смотрел КВН очень много, очень долго. Я отсматривал весь КВН, он мне безумно нравился. В какой-то момент у меня сложилось ощущение: хочу так. И по-другому я уже не представлял себе. Я пошел в заведение, которое было ближе всего к моему дому – это 9-й лицей. И там я пошел на специальность каменщика. Там был каменщик, плиточник. Я закончил, но в училище очень плохо учился. Александр Осенко:

Всю жизнь посвящал КВН? КВН – это очень дорого! Почему команда «Доктор Хаусс» ушла из Высшей лиги после победы?

Павел Малахов:

Конечно. Я считал, что КВН – это тоже профессия. Юмор – это тоже профессия. Уметь создавать юмор – это профессия. Просто в Беларуси нет такого университета. Если бы был, я попробовался бы. Тяжело кому-то объяснить, что КВН – это вертикаль, что по ней можно подняться, что-то добиться. В школе мне говорили, ты надоел со своим КВНом. В училище меня поддерживали. Там был замечательный директор, он меня очень сильно поддерживал. Он мне дал ключи от актового зала. Он поощрял весь КВН, говорил: занимайся. 9-й лицей – это первое место, где на базе образования прям поддержали его. Можно ли научиться писать шутки?

Александр Осенко:

Можно научиться писать шутки? Павел Малахов:

Да. Это математическая история. Есть те, кто обладают талантом шутить. Но все равно создавать именно юмор в телевизионном масштабе, в телевизионном формате – нужны усидчивость, знание технологий определенных, и тогда ты можешь. То есть ты можешь быть безумно смешным человеком где-то в компании, но это не говорит о том, что эти шутки можно взять и вставить в сценарий. Признание в звездной болезни! Как Малахов относится к медийности и славе?

Александр Осенко:

Провокационный вопрос. Как ты относишься к выражению, что художник должен быть бедный и голодный? Павел Малахов:

Прекрасно. Это правда. Это выражение – замечательное. Именно некий творческий голод мотивирует идти дальше. Я с этим согласен. Александр Осенко:

Как ты относишься к славе, медийности? Была звездная болезнь?

Павел Малахов:

Хороший вопрос. Больше вопрос, как она проявилась, эта звездная болезнь. Давайте уточним тезис, что такое звездная болезнь. Александр Осенко:

Задрать нос, не общаться с друзьями, с кем-то еще. Павел Малахов:

Есть такое, я не буду лукавить. Я мало с кем общаюсь, но не потому, что у меня звездная болезнь, а потому что мне просто не о чем поговорить. Не потому, что я обесценил. Просто я очень суженный по общению человек. Я стараюсь мало с кем-то разговаривать в принципе. Я ворчун, мне мало что нравится. Кто может стать частью команды «Доктор Хаусс»?

Александр Осенко:

Вас четверо? Павел Малахов:

Нет, нас больше. Сам коллектив – 6 человек, но это основной коллектив, вообще там человек 15. У нас есть еще реквизиторы, товарищи по разным направлениям. Сам штат «Доктор Хаусс» – довольно большой. Александр Осенко:

А вы набираете себе в команду людей? Павел Малахов:

Да, набираем. Александр Осенко:

И по каким принципам?