О первой игре в КВН, звездной болезни и создании «ДХ Шоу». Интервью с Павлом Малаховым
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу» Павел Малахов.
«Могилев – это самый лучший город! Чтобы его не портить, я оттуда уехал». Про малую родину и название команды
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Ты любишь свой родной город?
Павел Малахов, юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу»:
Конечно, Могилев – это самый лучший город. Поэтому, чтобы его не портить, я уехал.
Александр Осенко:
Ты на протяжении всей своей жизни, отдать тебе должное, не предаешь свою малую родину – «Доктор Хаусс» из Могилева. Ты всегда на этом акцентируешь внимание. Почему? Ты такой патриот?
Павел Малахов:
Я считаю, что каждое название имеет определенную силу. Когда мы что-то чем-то называем, то есть нарекаем именем, это как и с человеческим именем, оно с годами обретает свою силу. Удачу и неудачу, свои сильные и слабые стороны. Поэтому любое, чему вы дали имена, лучше не менять. Это как и с кораблем. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Так и со всем остальным. Наверное, такая логика у меня.
«Когда предложили играть в КВН, согласился сразу». О первой игре во время учебы в школе
Александр Осенко:
Когда тебе предложили участвовать в КВН, ты согласился сразу?
Павел Малахов:
Да. Пришли в класс, сказали: кто будет? Весь класс, актив класса – это была вся команда. И вот мы с большим удовольствием сыграли свою первую игру в школе № 8.
Смотрел КВН и понял: хочу так. Почему уметь создавать юмор – это тоже профессия?
Павел Малахов:
Я очень сильно очаровался КВНом. Я смотрел КВН очень много, очень долго. Я отсматривал весь КВН, он мне безумно нравился. В какой-то момент у меня сложилось ощущение: хочу так. И по-другому я уже не представлял себе. Я пошел в заведение, которое было ближе всего к моему дому – это 9-й лицей. И там я пошел на специальность каменщика. Там был каменщик, плиточник. Я закончил, но в училище очень плохо учился.
Александр Осенко:
Всю жизнь посвящал КВН?
КВН – это очень дорого! Почему команда «Доктор Хаусс» ушла из Высшей лиги после победы?
Павел Малахов:
Конечно. Я считал, что КВН – это тоже профессия. Юмор – это тоже профессия. Уметь создавать юмор – это профессия. Просто в Беларуси нет такого университета. Если бы был, я попробовался бы. Тяжело кому-то объяснить, что КВН – это вертикаль, что по ней можно подняться, что-то добиться. В школе мне говорили, ты надоел со своим КВНом. В училище меня поддерживали. Там был замечательный директор, он меня очень сильно поддерживал. Он мне дал ключи от актового зала. Он поощрял весь КВН, говорил: занимайся. 9-й лицей – это первое место, где на базе образования прям поддержали его.
Можно ли научиться писать шутки?
Александр Осенко:
Можно научиться писать шутки?
Павел Малахов:
Да. Это математическая история. Есть те, кто обладают талантом шутить. Но все равно создавать именно юмор в телевизионном масштабе, в телевизионном формате – нужны усидчивость, знание технологий определенных, и тогда ты можешь. То есть ты можешь быть безумно смешным человеком где-то в компании, но это не говорит о том, что эти шутки можно взять и вставить в сценарий.
Признание в звездной болезни! Как Малахов относится к медийности и славе?
Александр Осенко:
Провокационный вопрос. Как ты относишься к выражению, что художник должен быть бедный и голодный?
Павел Малахов:
Прекрасно. Это правда. Это выражение – замечательное. Именно некий творческий голод мотивирует идти дальше. Я с этим согласен.
Александр Осенко:
Как ты относишься к славе, медийности? Была звездная болезнь?
Павел Малахов:
Хороший вопрос. Больше вопрос, как она проявилась, эта звездная болезнь. Давайте уточним тезис, что такое звездная болезнь.
Александр Осенко:
Задрать нос, не общаться с друзьями, с кем-то еще.
Павел Малахов:
Есть такое, я не буду лукавить. Я мало с кем общаюсь, но не потому, что у меня звездная болезнь, а потому что мне просто не о чем поговорить. Не потому, что я обесценил. Просто я очень суженный по общению человек. Я стараюсь мало с кем-то разговаривать в принципе. Я ворчун, мне мало что нравится.
Кто может стать частью команды «Доктор Хаусс»?
Александр Осенко:
Вас четверо?
Павел Малахов:
Нет, нас больше. Сам коллектив – 6 человек, но это основной коллектив, вообще там человек 15. У нас есть еще реквизиторы, товарищи по разным направлениям. Сам штат «Доктор Хаусс» – довольно большой.
Александр Осенко:
А вы набираете себе в команду людей?
Павел Малахов:
Да, набираем.
Александр Осенко:
И по каким принципам?
Павел Малахов:
Мы набираем себе всех, кто нам нужен. Как бы это ни звучало топорно, для меня очень важно, чтобы человек понимал вертикаль. Вертикаль процесса. Я не очень люблю горизонтальных людей в понимании: я здесь, потому что я здесь. Я уважаю людей, которые понимают, для чего они здесь. Мне нравятся люди, когда они любят не себя в этом, а это в себе. Если я вижу, что человек любит это дело, то я просто говорю: пожалуйста. У нас разная трансформация была. С 2008-го – только я, с 2011-го – Саша Снопковский, Гордей – с 2019 года, Антон Лапышев – с 2019 года, Максим Антонов – с 2021 года, Мурашко Сережа – с 2022 года. Юмор – это командная история. То есть КВН – это командная история исключительно. То, что вы видите меня, и то, что я говорю, – это вы так видите. На самом деле это работа огромного количества людей.
Рецепт жизни от настоящего белоруса Павла Малахова
Павел Малахов:
Успех – сзади, ты смотри вперед. Всегда нужно просто идти вперед. Что для этого нужно? Берем щепоточку любви, очень важно выбрать то, что ты любишь. Никогда не работайте там, где вы не любите. Любовь – семья и любовь к своему делу. Вот, по сути, и все. И дальше у вас все получится, я вам говорю. Как минимум, это то, что могу сказать я с уверенностью. Все остальное в ваших руках – и будете готовить ребрышки с Сан Санычем.
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