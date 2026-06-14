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В Сувалкском коридоре пройдут военные учения НАТО

14 июня 2026 10:35
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Литва и Польша продолжают наращивать военное присутствие у границ Беларуси и Калининградской области России. 16 июня в районе стратегического Сувалкского коридора начнутся масштабные учения НАТО под кодовым названием «Отважный кабан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сувалкском коридоре пройдут военные учения НАТО-2

В маневрах, которые продлятся до 26 июня, задействуют военнослужащих из Литвы, Польши и Франции. На узком перешейке они будут отрабатывать сценарии быстрой переброски пехоты и синхронизацию действий на восточном фланге альянса. Подобные учения уже проводились в 2025 году с участием более 800 натовских военных. Тогда отрабатывались сценарии коллективной обороны и быстрого реагирования.

# НАТО

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