В Сувалкском коридоре пройдут военные учения НАТО

Литва и Польша продолжают наращивать военное присутствие у границ Беларуси и Калининградской области России. 16 июня в районе стратегического Сувалкского коридора начнутся масштабные учения НАТО под кодовым названием «Отважный кабан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах, которые продлятся до 26 июня, задействуют военнослужащих из Литвы, Польши и Франции. На узком перешейке они будут отрабатывать сценарии быстрой переброски пехоты и синхронизацию действий на восточном фланге альянса. Подобные учения уже проводились в 2025 году с участием более 800 натовских военных. Тогда отрабатывались сценарии коллективной обороны и быстрого реагирования.