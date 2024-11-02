Лукашенко: хлеб – это главное, тараканов есть мы не будем!

Беларусь – страна хлеба и территория мира, а еще взаимопонимания и уважения друг к другу. И в этом наша философия. Об этом 2 ноября заявил Александр Лукашенко во время праздника урожая в Гродненской области. Фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкi» принимают Мосты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Образец для АПК – Гродненский регион и в индустриальном пуле страны. Островцом должен стать каждый райцентр. Залог в том числе в строительстве новых животноводческих комплексов и увеличении переработки.