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Лукашенко: хлеб – это главное, тараканов есть мы не будем!

02 ноября 2024 18:45
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Беларусь – страна хлеба и территория мира, а еще взаимопонимания и уважения друг к другу. И в этом наша философия. Об этом 2 ноября заявил Александр Лукашенко во время праздника урожая в Гродненской области. Фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкi» принимают Мосты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Образец для АПК – Гродненский регион и в индустриальном пуле страны. Островцом должен стать каждый райцентр. Залог в том числе в строительстве новых животноводческих комплексов и увеличении переработки.

Лукашенко: хлеб – это главное, тараканов есть мы не будем!-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что бы ни говорили нам про еду из 3D-принтеров и порошка из сверчков, хлеб – это главное, тараканов есть мы не будем! В компьютере яблоко не растет. Это все на земле благодаря нашим мозолистым рукам. И я горжусь, что Беларусь – страна хлеба и территория мира, взаимопонимания и уважения друг к другу. Это наша философия. Так было и так будет всегда. 

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# Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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