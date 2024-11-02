Лукашенко: хлеб – это главное, тараканов есть мы не будем!

Беларусь – страна хлеба и территория мира, а еще взаимопонимания и уважения друг к другу. И в этом наша философия. Об этом 2 ноября заявил Александр Лукашенко во время праздника урожая в Гродненской области. Фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкi» принимают Мосты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Образец для АПК – Гродненский регион и в индустриальном пуле страны. Островцом должен стать каждый райцентр. Залог в том числе в строительстве новых животноводческих комплексов и увеличении переработки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что бы ни говорили нам про еду из 3D-принтеров и порошка из сверчков, хлеб – это главное, тараканов есть мы не будем! В компьютере яблоко не растет. Это все на земле благодаря нашим мозолистым рукам. И я горжусь, что Беларусь – страна хлеба и территория мира, взаимопонимания и уважения друг к другу. Это наша философия. Так было и так будет всегда.
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