Экспорт предприятий концерна «Беллегпром» увеличился на 150%

Об этом мы говорим в профессиональный праздник всех тех, кто шьет, ткет и производит товары под маркой «Сделано в Беларуси». Отечественные изделия сегодня поставляются более чем в 60 стран. Уверенную динамику обеспечивают 68 предприятий «Беллегпрома». Главным зарубежным партнером остается Россия – на нее приходится 90 % экспорта. Основу зарубежных поставок составляют трикотаж, льняные ткани и кожгалантерея.

Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы хорошо закончили первый квартал. У нас динамика неплохая – по экспорту мы прирастаем больше 100 %. 60 стран мира. Флагман и, конечно же, основной потребитель – Российская Федерация. Мы работаем с Узбекистаном, с Азербайджаном, мы работаем непосредственно с поставками в Турецкую Республику, Китайская Народная Республика, Индия. Это те страны, с которыми мы сейчас очень активно работаем, поставляем туда наше как сырьевую базу, так и готовые изделия.

Для повышения конкурентоспособности продолжается масштабная модернизация производств «Беллегпрома». В 2026 году на обновление оборудования и внедрение технологий планируется направить около 130 миллионов рублей. Такие инвестиции позволяют создавать инновационные материалы, развивать импортозамещение. Параллельно концерн расширяет международное сотрудничество. В проработке находятся новые совместные проекты. Вектор экспортного развития сегодня нацелен на Монголию, страны Африки и других зарубежных партнеров.