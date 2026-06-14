Катарские переговорщики прибыли в Иран, чтобы финализировать мирное соглашение

Весь мир замер в ожидании новостей из зоны Персидского залива. Еще пару дней назад казалось, что треугольник противостояния США, Ирана и Израиля вот-вот перейдет в новую, еще более горячую фазу. Буквально накануне Дональд Трамп отменил удары по Ирану, сославшись на прогресс переговоров, и пообещал подписать мирный договор уже в воскресенье, 14 июня. Но Тегеран быстро осадил Вашингтон и заявил, что меморандум точно не согласуют сегодня. Однако в Иране допустили, что это произойдет в ближайшие дни. И хоть противоречия неизбежны, стороны по крайней мере больше не отрицают саму возможность мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позиция Беларуси в этом хаосе оказалась пророческой. Напомним, 12 июня Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телеканалу «Аль-Арабия» заявил, что конфликт на Ближнем Востоке будет прекращен до конца года, возможно, даже в ближайшее время. Наш Президент убежден, что война идет между Израилем и Ираном, а США были втянуты в противостояние невольно, и теперь Вашингтон стремится к его урегулированию.

На этом фоне ожидаемо, что истинный зачинщик пришел в ярость от перспективы мира. Накануне чиновники в Тель-Авиве заявили, что Трамп их «подставил». Гнев Израиля вызван тем, что сделка, как выяснилось из опубликованного ранее Ираном проекта меморандума из 14 пунктов, не отвечает максималистским требованиям Израиля. По данным Тегерана, мирный договор предусматривает немедленное прекращение огня, вывод американских войск и снятие блокады Ормузского пролива.

Ранее Пакистан, выступающий одним из посредников, официально уведомил о согласованной версии мирного договора и начале подготовки к его электронному подписанию. Ожидаемый в ближайшие дни меморандум даст старт 60-дневным ядерным переговорам, при этом сам диалог, по оценкам аналитиков, выйдет далеко за пределы атомной повестки.