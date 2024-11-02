Лукашенко: мы живём в раю по сравнению с тем, как живёт мир

Беларусь – страна хлеба и территория мира, а еще взаимопонимания и уважения друг к другу. И в этом наша философия. Об этом 2 ноября заявил Александр Лукашенко во время праздника урожая в Гродненской области. Фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкi» принимают Мосты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Про утративших спадчыну Президент тоже скажет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Живите на своей земле. Вы никому там не нужны. Эти беглые это доказали. Детишки в школу пошли – буллинг. В школе наших детишек начинают травить. Наших. Белорусских поляков, евреев, которые туда выехали. Чего вы туда поехали? У вас есть своя земля. Вы должны хозяйствовать на своей земле и дорожить ею. Времена поменялись. Мы и тогда, до 1939 года, там были не своими людьми, сейчас – тем более. Работа – посудомойкой. «Я приехал, великий айтишник» – посудомойкой. «У нас своих хватает». Я не преувеличиваю. Позвоните, спросите. Многие просятся: верните. Пожалуйста, возвращайтесь, мы открыты. Но если ты преступил закон, разрушал страну, мешал другим людям жить, нарушая закон, ты должен ответить. Но лучше вернись, ответь здесь. Я хочу, чтобы вы понимали. Придется мне работать Президентом, нет – вы должны знать: мы Гродненскую область никому не отдадим, это наша белорусская земля, на которой должны жить наши поляки, евреи, русские, белорусы.

«Дажынкi» – это не только показатели, это глубинные смыслы. Каравай единства. Причем вручает та же женщина, которая встречала Президента здесь же 27 лет назад. И креатив от губернатора.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Первая часть демонстрирует, что миллион тонн – это наш железный результат. А второй миллион – это искусство. Но мы сделаем все, чтобы это стало традицией. Мы хотим побеждать и дальше, хотим и дальше жить в мирной, развивающейся стране. Мы хотим достойной жизни для будущих поколений белорусов. И мы обращаемся к вам, Александр Григорьевич. Надо!

Президенту на «Дажынках» в Мостах подарили каравай единства. Читайте здесь. Александр Лукашенко:

Мы живем в раю по сравнению с тем, как живет мир. Здесь, на краю нашей земли, я вас прошу и требую, буду я Президентом или нет, сохраните для себя свою землю. Вы нигде никому не нужны будете. Но мы же что-то прожили. Я больше, он меньше. А детям что мы оставим? Это же главное наше богатство. Об этом думайте. Мы должны сохранить свою страну! У нас сегодня есть все необходимое, чтобы ответить обезумевшим, если они не поймут, что с нами надо жить, дружить, сотрудничать и вместе растить наших детей. Это обращение белорусов к Президенту напоминает правду хлебного делания. Отдавая свои силы полю, человек получает взамен урожай. Чтобы «надо» звучало, надо каждому из нас постараться.