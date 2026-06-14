Обладателем Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей стал Данила Усс

Накануне ближе к полуночи в Молодечно прогремел яркий фейерверк. Так завершился юбилейный XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Кульминацией праздника стало награждение победителей конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Гран-при в 2026 году у представителя Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этой победе Данила Усс шел два года вместе со своим педагогом. Минувшим летом вокалист даже не прошел отборочный тур, но упорная работа принесла долгожданный триумф. Форум в Молодечно вновь доказал, что здесь рождаются настоящие звезды.

Данила Усс, обладатель Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни:

Несмотря на то, что для меня вокал – это учебная дисциплина в колледже искусств, все равно, конечно, везде есть моменты технической работы, психологической, эмоциональной работы, так как это все, естественно, связано. Эстрадное искусство – это очень тяжелое мастерство.

Свою историю этот праздник национальной культуры ведет с 1993 года. У истоков масштабного фестиваля стоял легендарный маэстро Михаил Финберг. Именно под аккомпанемент его знаменитого оркестра молодые таланты уже более 30 лет делают свои первые уверенные шаги на большой сцене.