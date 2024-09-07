Пустовой: Лукашенко с молодёжью всегда говорит открыто, а теперь это станет ещё одной традицией

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О Первом. Смыслах и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Символ белорусской аутентики – батлейка – пропишется в архитектурном символе государственности Дворце Независимости. Сохраняя свое, не утратим нашу страну. Может, мы и хотели бы скромно растить хлеб и беззаботно отдыхать на Зыбицкой. Но Беларусь в этом мире глобальной исторической трансформации занимает весьма знаковое место, как пример, наши спецслужбы задерживают японских шпионов, а китайские студенты читают стихи по-белорусски.

Лукашенко: «Война в Украине – это тоже наша проблема!» Большой разговор Президента с молодежью.

«Библия Руска» Скорины сделала нас известными тогдашней Европе. Впрочем, калыска государственности в ладьях Полоцка. Залог сохранении независимости тоже в книгах и учебниках. Из Витебска в Минск глава государства вернулся вот с этим учебным пособием, написанным коллективом вуза. Это один из учебников социально-гуманитарного цикла. В отличии от глобалистской Economics, «Современная политэкономия» из Витебска про реалии нашей реальной экономики.

Евгений Пустовой:

Самые знаменитые люди эпохи всегда шли в молодежь. Самые известные речи зачастую произносились в аудиториях университетов и колледжей. Вот, например, и фултонская речь бывшего британского премьер-министра Черчилля в Вестминстерском колледже стала сигналом для начала холодной войны. Мир сейчас вновь турбулентен. Новый виток напряжения. Но укрепляя военную мускулатуру, необходимо работать прежде всего над внутренней консолидацией, а значит, надо говорить по душам, доносить правду чем живет страна, особенно для молодежи – движущей силы любых процессов.

Лукашенко: напечатанный доллар – это за наш счет жизнь, все пытаются уйти от этой кабалы.

Евгений Пустовой:

Батька, на то и Батька. Что идет к своим даже когда они бунтуют. Так было на МЗКТ. Так было всегда. Это уже историческая линия Лукашенко. Побуянят мятежники, посидят, подумают. Напишут просьбы о помиловании. Вот Лукашенко и амнистирует их. Примерно так же происходит и сейчас. Только теперь эти кандидатуры рассматривает комиссия Шведа.

Рассматриваем мы эти прошения под увеличительным стеклом. Учитывая здоровье людей, даже здоровье их родителей, семейный статус, наличие детей. Понятно, умонастроение. Понятно, что в списках нет ярых радикалов. Оступившиеся, заблудшие есть. За ту или иную кандидатуру разворачивается полемика. Это и судьба человека, и в дальнейшем безопасность общества.