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Минтруда и Минздрав усиливают взаимодействие для повышения качества реабилитации инвалидов

06 апреля 2026 07:04
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Минтруда и Минздрав усиливают совместную работу, чтобы повысить качество реабилитации людей с инвалидностью. Ежегодно более 100 тысяч белорусов получают технические средства социальной реабилитации бесплатно или на льготных условиях. Через систему социальной защиты и протезно-ортопедический восстановительный центр выдаются 49 видов изделий, еще 10 – через медицинские организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минтруда и Минздрав усиливают взаимодействие для повышения качества реабилитации инвалидов-2

Среди ключевых тем – улучшение качества продукции, особенно кресел-колясок и средств для детей с ДЦП. Отдельное внимание – индивидуальным программам реабилитации. Эксперты предлагают заполнять их точнее – указывать конкретные модификации, параметры и особенности использования, а не общие формулировки. 

Важна и информированность людей о том, где и на каких условиях можно получить необходимые средства. Сейчас корректируется постановление, регулирующее государственный реестр технических средств реабилитации. Планируется исключить устаревшие изделия, расширить перечень средств, доступных через денежную компенсацию, и добавить современные подъемные устройства. Целевой показатель госпрограммы «Общество равных возможностей» – 95 % охват нуждающихся социальной реабилитацией к 2030 году. Достичь его можно при тесной, слаженной работе двух ведомств на всех уровнях.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Министерство здравоохранения Беларуси # Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

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