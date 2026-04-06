Минтруда и Минздрав усиливают взаимодействие для повышения качества реабилитации инвалидов

Минтруда и Минздрав усиливают совместную работу, чтобы повысить качество реабилитации людей с инвалидностью. Ежегодно более 100 тысяч белорусов получают технические средства социальной реабилитации бесплатно или на льготных условиях. Через систему социальной защиты и протезно-ортопедический восстановительный центр выдаются 49 видов изделий, еще 10 – через медицинские организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди ключевых тем – улучшение качества продукции, особенно кресел-колясок и средств для детей с ДЦП. Отдельное внимание – индивидуальным программам реабилитации. Эксперты предлагают заполнять их точнее – указывать конкретные модификации, параметры и особенности использования, а не общие формулировки.

Важна и информированность людей о том, где и на каких условиях можно получить необходимые средства. Сейчас корректируется постановление, регулирующее государственный реестр технических средств реабилитации. Планируется исключить устаревшие изделия, расширить перечень средств, доступных через денежную компенсацию, и добавить современные подъемные устройства. Целевой показатель госпрограммы «Общество равных возможностей» – 95 % охват нуждающихся социальной реабилитацией к 2030 году. Достичь его можно при тесной, слаженной работе двух ведомств на всех уровнях.