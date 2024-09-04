30 человек были помилованы указом Президента – кто смог получить второй шанс?

Шанс реабилитироваться перед государством и обществом и вернуться к нормальной жизни, семье и работе. В Беларуси помилованы еще 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Соответствующий Указ 4 сентября подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Все они признали свою вину и искренне раскаялись в содеянном, а также дали обещание впредь вести правопослушный образ жизни. Решение о помиловании – гуманный жест со стороны нашего Президента в отношении людей, которых использовали в 2020-м те, кто уже давно за границей. Те, кто все это время цинично торговал судьбами таких осужденных, превращал их в инструменты финансирования своей преступной деятельности и для кого, по всей вероятности, идеи гуманизма и милосердия – понятия чуждые. Полина Королева продолжит тему.

Преступление и наказание – два понятия, баланс между которыми человечество находит с трудом. И хоть вопрос вечный, в Беларуси удается сохранять низкую криминогенную обстановку, более того – двигаться в сторону гуманизации законодательства. Актом милосердия считается амнистия (которых в нашей стране было уже больше десятка), а также помилование. 4 сентября указом главы государства еще 30 осужденных за протестную деятельность получили возможность вернуться домой. Воскресенский о помиловании: эта работа приобрела системный характер. В отличие от амнистии, под которую даже теоретически не попадают лица, причастные к экстремистской и террористической деятельности (что понятно: переговоры с террористами не ведут), помилование – индивидуально. Большинство из тех, в чье раскаяние поверил глава государства, являются родителями несовершеннолетних, а также очень маленьких детей.

Дмитрий Роговцов, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Это снова подчеркивает, что наше государство и Президент в частности привержен традиционным семейным ценностям – значит, семьи воссоединились, дети обрели своих матерей, отцов. И это позволит в будущем семьям воспитать патриотов своей страны, настоящих граждан нашей Республики Беларусь, которые своей деятельностью, своей работой в будущем также приумножат богатство нашей страны и будут способствовать укреплению суверенитета и независимости Республики Беларусь.

Важно понимать: это не те люди, кто в 2020 году бросался на правоохранителей и крушил города. Государство понимает, что большая часть протестовавших, возбужденная методистами цветных революций, пошла на поводу у эмоций. В основном их деятельность можно назвать интернет-войной, сегодня они не несут угрозы обществу. К такому выводу отдельно по каждому из поступивших заявлений пришли члены комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершенных или правонарушений. Ее возглавляет генеральный прокурор Беларуси. Швед: никто из помилованных не совершал насильственных преступлений в отношении представителей власти.

Как рассказал Андрей Швед, каждую кандидатуру комиссия обсуждала отдельно, дискуссии были острыми, в отдельных случаях решение в пользу заявителя принималось с перевесом всего в один-два голоса.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

По результатам заседания комиссией было принято решение о том, что целесообразно обратиться к главе государства с вопросом о том, что эти лица могут быть освобождены от отбытия дальнейшего наказания. Глава государства, согласившись с мнением членов комиссии, принял акт о помиловании, руководствуясь принципами гуманизма.

Акт доброй воли, проявленный главой государства, вызвал отнюдь не благодарность у беглых, которые скрываются за границей, а ярость. Такая неадекватная реакция объясняется просто: помилование выбивает из их рук козыри, ведь именно жизнями таких осужденных беглые спекулировали, чтобы выпрашивать финансирование у своих западных кураторов. При этом ничего не делая для освобождения своих единомышленников. А Президент взял и подарил им свободу. Просто поверив искреннему раскаянию в содеянных преступлениях и обещанию впредь вести правопослушный образ жизни.