В Южной Корее массово скупают мусорные пакеты

В Южной Корее – неожиданный всплеск паники. Люди массово скупают мусорные пакеты. Не еду, не воду – именно пакеты. В некоторых магазинах их уже выдают по нормам. Причина – страх, что страна столкнется с перебоями поставок сырья для производства пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для корейцев эти пакеты – не просто бытовая мелочь. Система вывоза мусора работает только через специальные, утвержденные государством пакеты. Нет пакета – мусор не заберут. Поэтому исчезновение товара с полок воспринимается как угроза нормальной жизни.

Ким Ман Сок, покупатель: С мусорными пакетами и пластиком сейчас много сложностей из‑за нехватки сырья. Я просто надеюсь, что этот конфликт скоро закончится.

Кан Гам Чхан, заместитель министра торговли и инвестиций Республики Корея:

Объемы экспорта нафты уже значительно сократились. Мы внимательно контролируем ситуацию, поскольку есть опасения не только по поставкам нефти, но и по общему балансу спроса и предложения.

Пакеты производят из нафты – нефтехимического сырья, завязанного на поставки с Ближнего Востока. На фоне геополитической напряженности правительство Южной Кореи уже ввело ограничения на экспорт нафты, чтобы удержать внутренний рынок. Но власти подчеркивают – реального дефицита нет. Запасов мусорных пакетов достаточно минимум на три месяца, а переработка пластика позволяет быстро нарастить производство. Тем не менее ажиотаж показывает – достаточно одного сигнала, чтобы бытовой товар превратился в объект паники. И страх перебоев начинает давить на рынок сильнее, чем сами перебои.