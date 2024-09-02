Лукашенко: напечатанный доллар – это за наш счёт жизнь, все пытаются уйти от этой кабалы

Именно на молодежь, подчеркнул Александр Лукашенко, рассчитывает государство. Ведь это им предстоит строить будущее, причем в крайне непростое время, когда Беларусь всячески пытаются втянуть в горячую войну. И методы самые разные. Западу невыгоден трансфер знаний и технологий в развивающиеся страны, ведь их цель – монополия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идет очень жестокая борьба за лидерство. Но я сказал, что за обладание новейшими технологиями и прочее. Понимаю, что технологически они не выдержат. Все равно мир будет развиваться по своим законам. Он будет многополярный. Он не будет такой однополярный, как был вчера и есть сегодня. И они понимают, если появится многополярность, то все. Уже, посмотрите, даже доллар, крепкая валюта. Посмотрите, уже до криптовалюты дошли. Все пытаются освободиться от этого гнета и начинают искать новые пути для того, чтобы уйти от этой кабалы. Потому что напечатанный доллар – это за наш счет жизнь. Потому что инфляция ложится на весь мир, на тех, кто использует эту валюту. Ну, это так, как отступление, чтобы вы понимали, что мир многогранен.

Происходят страшные процессы. И они ведь не в экономике, не только в экономике. И не только в медийном пространстве, о чем мы недавно говорили, они уже перешли в горячую фазу. Поэтому нам надо немало сделать, чтобы эти страшные процессы остановить, и все это ложится на вас. И я полагаю, что в ближайший небольшой промежуток времени, ну, может, пять лет, мы должны сделать все, чтобы помочь вам взять страну в руки и вести ее дальше, создавать условия не только для себя, но уже для ваших детей и для ваших внуков. Спасибо.