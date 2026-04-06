Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен в Беларуси

По данным Белгидромета, сегодня, 6 апреля, по всей стране ожидается усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Такой прогноз означает, что погодные условия могут осложнить работу служб и создать риски для отдельных объектов инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильный ветер способен повредить линии электропередачи, слабо укрепленные конструкции и спровоцировать падение деревьев. Спасатели рекомендуют организациям заранее проверить оборудование и обеспечить устойчивую работу своих объектов. Жителям советуют закрыть окна, убрать со дворов легкие предметы, не оставлять автомобили под деревьями и избегать нахождения рядом со старыми постройками. Специалисты подчеркивают – соблюдение простых мер предосторожности поможет спокойно переждать неблагоприятный период.