Ближневосточный кризис бьет по винной отрасли Италии

Напряженность на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану продолжает раскачивать мировые рынки. Один из первых пострадавших в Европе – итальянский винный сектор, который критически зависит от экспорта. Производители фиксируют срыв поставок, рост стоимости морских перевозок и скачки цен на энергоносители. Из-за перебоев в Ормузском проливе суда вынуждены идти в обход, что увеличивает сроки доставки и резко поднимает логистические расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно тяжело региону Венето, где производители игристых вин ориентированы на рынки Азии, Ближнего Востока и Америки. Здесь говорят прямо – маржа тает, а планировать производство становится почти невозможно. Отраслевые ассоциации предупреждают – краткосрочные изменения заказов – лишь верхушка айсберга. Главная угроза – нестабильность цен на энергию и сырье, которая делает отрасль уязвимой.

Эксперты подчеркивают – даже если конфликт затихнет, эффект от роста затрат будет ощущаться еще месяцы. Увеличение стоимости сырья и логистики всегда приходит с задержкой, и отрасль уже готовится к затяжному периоду неопределенности. Для итальянского винного экспорта, одного из ключевых в Европе, нынешний кризис стал сигналом – геополитика способна в считанные недели превратить устойчивый рынок в зону риска.