Азарёнок: БРСМ сейчас – это преданность Президенту, западные санкции, поездки на Донбасс, идеология

Крупнейшее молодежное общественное объединение Беларуси встречает свой 22-й день рождения. О новом поколении сейчас говорят много, это важнейший общественно политический вопрос. Тему продолжит авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

А ведь как все повторяется. С нами Монголия и Китай, а мы ловим японских шпионов. А впереди поход на Польшу. Сталин уже обмакивает перо в чернило. Заправляйте танки легендарной Красной армии. Праздник скоро. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. А что молодежь? А молодежь у нас идет в бой. Да, проблем много, много слякоти и мало читают, и не всегда работают, и потребительски живут, и так далее. Но вчера день рождения был. А значит о хорошем. О БРСМ. Он праздновал. БРСМ внесли в санкции. Прекрасно. Запад – дегенераты. Они же не понимают, что если подростку что-то запрещать, так он специально попробует. Да здравствуют западные санкции! Пускай внесут каждого обладателя билета в санкции! Больше санкций! Мы – молодежь БРСМ – отлучаем вас, уродов, от нас, мы презираем вас. Кто ввел? Боррель? Урсула? Старье, охметье. Гнилые тапки из чулана. Вы воняете. А мы – дышим свежим воздухом.

Наша молодежь говорит. Хорошо говорит. Ярко. Свежо. Красиво. У вас же, западники, нет ни одной свежей идеи. Тоска западного сознания. Вы пережевываете мантры. Вы скучны. Кант – русский. Гегель и мировой дух переезжают в Могилевскую область. А вы – тоска, тоска, тоска.

Дмитрий Евстафьев, политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России:

Я, опять же, читаю очень много из западной социальной философии. Там поразительная пустота. Вот мы себя критикуем, мол, у нас там нет образа будущего. У нас как раз он более-менее, как-то хоть контуры просматривается. Там вообще пустота. Они не знают, что дальше. Поэтому ваш вопрос в точку. Они говорят: ребят, будьте за нас. И дальше идут две вещи, которые для современной американской политики являются абсолютно принципиальными. Первое. Будьте за нас, мы вас не тронем и, может быть, не отберем ваши деньги, потому что они общаются с элитами, которые, мягко говоря, что называется, нечисты на руку. Это, кстати говоря, инструментарий воздействия через коррупцию для американцев в последние десятилетия стало основным. И второе: «мы что-нибудь придумаем». Григорий Азаренок:

БРСМ нынче Лукьянов возглавляет. Майор. Авторитарный руководитель. И его принцип – мушкетерский. Один за всех, а все – за Батьку.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Есть успех, есть признание, есть искренняя работа с молодежью. Не то, что он там когда-то пропагандировал. Ладно, не будем на самом деле упоминать этих негодяев. Но это для нас критерии эффективности. Сегодня в Республиканском доме молодежи в присутствии актива зал взрывается аплодисментами, когда мы говорим о том, что союз молодежи сегодня включен в санкции Евросоюза. Значит, правильно делаем.