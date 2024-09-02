Лукашенко: «Война в Украине – это тоже наша проблема!» Большой разговор Президента с молодёжью

На примере белорусов надо учиться, как ценить свое прошлое и беречь мир. Об этом 2 сентября заявил Президент Беларуси во время встречи со студентами вузов Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже по сложившейся традиции такой знаменательный день – День знаний – Александр Лукашенко проводит в кругу молодого поколения. На этот раз Президент побывал в Витебске, где честно и открыто пообщался со студентами. Разговор длился без малого три часа. И вышел не только объемным, но и важным. В том числе и для самого Александра Лукашенко. В этом он признался по итогу встречи. Говорили на абсолютно разные темы: от вопросов внутренних, касающихся непосредственно самой сферы образования, до внешних – быть аполитичным человеком сегодня не то что сложно, наверное, даже невозможно. Все подробности разговора на равных – в репортаже Евгения Пустового.

Вертолетный борт номер один сегодня на базе 103-й бригады сил специальных операций. Но это лишь логистическая точка. Мир сейчас турбулентен, укрепляя военную мускулатуру, необходимо работать прежде всего над внутренней консолидацией. Значит, надо говорить по душам, доносить правду, чем живет страна, особенно для молодежи, движущей силы любых процессов. На февральском заседании ректоров Президент анонсировал поездки по университетам. Сегодня глава государства в Витебском государственном университете.

– Мы вас очень ждали.

– Даже если бы не ждала, я бы приехал.

– Спасибо большое, мы очень ждали, правда. Нашему университету 113 лет. Витебский вуз региональный. Но это только по местоположению. В целом это один из локомотивов научно-образовательного пространства страны. Здесь готовят специалистов по 100 специализациям, а чтобы попасть на «программную инженерию», надо было набрать около 400 баллов. За 5 лет здесь появилось 20 новых специальностей. Современные тренды. Некоторые названия для того, чтобы привлечь внимание. Одно из них «купило» интерес Президента.

– Гуманитаристика. Я почему обратил внимание на это? Мы иногда умничать начинаем на ровном месте. Лишь бы показаться модными, не ретроградами. Когда-то боялись произносить слово «идеология». Особенно из России это шло. Но как только мы начали заниматься вопросами идеологии, и в России это поняли, сегодня уже не тошнит их от этого. Уже либералы в России это произносят. Мы этого избежали по моему жестокому настоянию. С идеологической ошибкой Президенту преподносят подарок-пожелание китайские студенты.

– Здесь написано: уважаемый господин Президент...

– Почему господин, а не товарищ?

– Да, товарищ. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и процветания народу Беларуси.

– Спасибо. Из 30 тысяч студентов много гостей из прорывного Китая. Причем не только в именитых столичных альма-матер. В витебских вузах можно изучать географию мира. Белорусский образовательный дресс-код знают. Наши вузы становятся еще и научно-изыскательскими площадками. И теперь готовы тон моде задавать.

– Это отшито нашими студентами в рамках подготовки к мероприятию «Свята льну. Роднае моднае». Наши студенты пропагандируют лен.

– Правильно делают.

– Эта коллекция заняла первое место.

– Не знаю, что нашим женщинам не хватает.

– Вот костюмные ткани. В декабре защищена кандидатская диссертация по новым разработкам костюмной ткани.

– То, что длинное волокно Субботин уже разучился делать, паклю делает, а вы из нее хоть ткани научились делать.

– Вот костюмная ткань, девочка в декабре успешно защитила…

– Молодцы. Из Витебска Президент повез в Минск современную книгу по экономике. Создана по поручению Первого и исходя из наших интересов.

– Учебная программа рождалась здесь, в этом университете.

– Какое место в этой современной политэкономии занимает марксистско-ленинская?

– Первое и главное.

– Вернулись обратно?

– Мы не вернулись, мы с учетом современных реалий. 25 лет мы читали нашим детям «Экономикс», который не работает у нас. Он не может работать, потому что наша экономика регулируемая. А вот эти самые саморегулирующиеся рынки...

– Не только наша. Камалу Харрис критикуют как раз за то, что она чуть ли не марксист. Предлагает цены регулировать. В отличие от глобалистской «Экономикс» наша экономика про наши интересы и реалии. На страницах учебников, как и мессенджеров, тоже ведется борьба. Колониальное мироустройство сменяет эпоха технологического доминирования. И в экономике, и даже в эмоциональной сфере принятия решений. Лукашенко: цель коллективного Запада – превратить Беларусь в ещё одну горячую точку на карте мира. Читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы часто восхищаемся США, отдаем должное, что высочайшие, передовые технологии прежде всего зарождались там, но, задавая вопрос – а почему, мы не всегда понимаем – почему, отвечая на этот вопрос. Печатают деньги. Они могут вкинуть в развитие любые деньги. Они достигли за счет этого определенных ресурсов. Они, как пылесос, со всего мира вытягивали лучшие умы, платили им хорошие деньги, и они развивали эти технологии. Они вели страшные войны. Смотрите, воюют в Украине. Там уже не украинцы воюют в большинстве своем. Воюют они и заставляют других. Сегодняшняя встреча вовсе не в назидательном тоне. Александр Лукашенко с молодежью всегда говорит открыто (многие так не умеют) и в плотном графике всегда находит время. Но теперь это станет еще одной традицией общественно-политического диалога. Именно с Витебского госуниверситета начинается марафон «открытого микрофона».