Национальный банк Беларуси допускает снижение ставки рефинансирования

Нацбанк не исключает, что в ближайшей перспективе может рассмотреть снижение ставки рефинансирования – при условии, что замедление инфляции подтвердится как устойчивая тенденция. Инфляция – один из ключевых показателей, за которым регулятор следит особенно внимательно. И сейчас динамика выглядит лучше прогнозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам двух месяцев годовая инфляция составляла 5,6 %, а по итогам марта снизится до 5,4 %. В понедельном разрезе показатель уже опускался ниже 5 %. На замедление повлияло и перенесенное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Отмечается и важный психологический фактор – снижение инфляционных ожиданий населения. Это усиливает доверие к экономической политике и поддерживает переход граждан к долгосрочным сбережениям. Сейчас большая часть вкладов размещается на срок более года, растет интерес и к трехлетним инструментам.

В Нацбанке подчеркивают – устойчивый приток средств в депозиты говорит о доверии к финансовой системе и уверенности людей в сохранности и росте своих накоплений. Кредитование также остается доступным, а спрос на него постепенно растет. Курсовая ситуация стабильная, девалютизация вкладов продолжается. Если позитивная динамика инфляции закрепится по итогам первого квартала, Нацбанк готов рассмотреть снижение ставки рефинансирования, что может позитивно отразиться на кредитных и депозитных ставках.