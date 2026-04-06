Польша ужесточает правила въезда для трудовых мигрантов из Грузии, Колумбии и Венесуэлы – теперь гражданам этих стран потребуется официальная рабочая виза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина таких мер – массовые нарушения. Каждый второй приезжий из упомянутых государств работает на польском рынке нелегально. Из-за этого теневой сектор экономики пополняется за счет дешевой рабочей силы, а государство недополучает налоговые отчисления. Кроме того, участились случаи использования фиктивных приглашений и поддельных документов.