Гродно 896 лет! Как отпраздновали день рождения города?

Гродненская область празднует 80-летие образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Созданная сразу после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – сегодня она успешно развивается благодаря упорному созидательному труду. Визитной карточкой региона стали агарная и туристическая отрасли, промышленность и атомная энергетика. Глава государства поздравил жителей с юбилеем и назвал Гродненскую область жемчужиной Беларуси. 7 сентября также отмечается и 896-й день рождения Гродно. В атмосферу праздника окунулась и наша съемочная группа.

Регион, который гордится промышленностью и инновационной энергетикой. Здесь развивается транспортная инфраструктура и растут экономические показатели. Аграрии собирают самые высокие урожаи и делают все возможное для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего государства. Регион, который благодаря строительству атомной электростанции в Островце стал высокотехнологичным центром Беларуси. Пограничная область, которая надежно закрывает западные рубежи. И, наконец, туристическая мекка. Десятки тысяч людей сегодня приезжают в область, чтобы увидеть храмы, замки, прогуляться по историческим улицам. Регион, который живет в согласии с соседями, а люди умеют дружить. Неслучайно Республиканский фестиваль национальных культур имеет именно гродненскую прописку. Здесь встречаются история и современность. Это все о Гродненской области, которая отмечает 80-летний юбилей. И о городе, которому сегодня 896 лет.

Праздник отмечают масштабно и ярко. Площадь Ленина – одна из главных локаций. Здесь чествовали тех, кто внес особый вклад в развитие Гродно. Заслуженные награды получили представители различных сфер: от строительства и промышленности до здравоохранения и образования.

Игорь Ковалевич, главный тренер гродненского футбольного клуба «Неман»:

Награда всех людей, причастных к футболу, в частности моего тренерского штаба. Есть небольшой успех гродненского футбола. Мы будем дальше стараться.

Звание почетного гражданина теперь носит ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Судакова, которая 80 лет назад принимала участие в освобождении Гродно от немецко-фашистских захватчиков. Новыми именами в День города пополнилась и Книга славы.

Игорь Жук, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

Мы вместе одной дружной семьей, вместе с преподавателями, вместе с нашими студентами готовим кадры для здравоохранения нашей страны, продвигаем идеи патриотизма, воспитываем нашу молодежь, чтобы им было понятно и ясно раз и навсегда, что Республика Беларусь – страна, созданная для самореализации, где можно себя найти, можно себя проявить и развиваться.