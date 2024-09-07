«Душевный фестиваль» в Минске удивил масштабом – вот что говорят артисты о событии

По-настоящему народное и яркое событие. Впервые в Минске проходит «Душевный фестиваль». Программа творческого форума удивляет масштабом. Представлены несколько музыкальных форматов: шансон, поп-музыка, народные песни, хиты девяностых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников фестиваля объединяет тематика композиций. Но каждый номер особенный. Многие народные коллективы проехали сотни километров, чтобы оказаться здесь. Привезли свои хиты и премьеры. Настоящей мужской вокал продемонстрировали участники российского коллектива «Бабкины внуки».

Валентин Филин, баритон ансамбля «Бабкины внуки» (Россия):

Получилось очень много огня выдать, такое ощущение, что весь концерт прошел. Но зритель нас хорошо воодушевил. Роман Семененко, хореограф ансамбля «Бабкины внуки» (Россия):

Такое количество людей – это такая редкость. Поэтому были сегодня очень рады принять участие и подарить то, что мы умеем.

Владимир Латенков, руководитель ансамбля «Бабкины внуки» (Россия):

Просто уникальный, и не только на территории Беларуси, но и в России я таких фестивалей не помню, где собираются разножанровые артисты, несколько дней, и шансон, и народная песня, и ретро.

Свои композиции исполнили и звезды, завоевавшие любовь белорусов в социальных сетях. Хит этого года – песню «Матушка» – исполнила российская артистка Татьяна Куртукова. Кстати, это музыкальное открытие 2024-го.

Татьяна Куртукова, артистка (Россия):

В нее вложена вся любовь к своей Родине, к своему Отечеству, песня о любви к своей стране. Конечно, горячий прием зрителя – это всегда очень приятно, всегда заряжает на хорошее выступление. По-другому быть и не может. Спасибо большое! В зале царило душевное единство. В каждой улыбке публики – искренность и тепло. В самое сердце зрителей попали и композиции артистов Лены Василек, Сергея Войтенко, Алексея Петрухина, Алены Петровской.

Лена Василек, артистка (Россия):

Я просто счастлива, что я сегодня принимаю участие в этом фестивале, я желаю ему долгой-долгой жизни. Пусть это будет ежегодный фестиваль! Действительно, это душевный фестиваль – такие прекрасные артисты, прекрасные песни. Сегодня на сцене поет душа народа.

Сергей Войтенко, заслуженный артист России:

Если мы это начали, если это нравится людям, почему бы это не продолжать? Конечно, надо продолжать! Надо делать это большой хорошей традицией.

Особенно ярким был финал – российские и белорусские музыканты впервые исполнили песню «Душа народная». Ее написали заслуженный артист и композитор Сергей Войтенко и белорусский автор Анна Селук специально для этого фестиваля.