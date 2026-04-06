Ливни в Дагестане привели к масштабным подтоплениям в Махачкале, Дербенте и городе Дагестанские Огни. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек, треть из них дети. В шести районах подтоплены десятки домов и сотни приусадебных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за потопа в Махачкале обрушился дом – у здания размыло фундамент. Особо сложная ситуация – на железной дороге – участок между станциями Мамед – Кала подтоплен, движение закрыто по обоим путям, из-за чего задержки поездов достигают двух часов. На федеральной трассе наблюдаются сходы грязи, возможны обвалы и камнепады. В двух городах смыло рыночные павильоны, а из-за обильных осадков произошли аварийные отключения электроснабжения в 139 населенных пунктах.