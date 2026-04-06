Ливни в Дагестане привели к масштабным подтоплениям в Махачкале, Дербенте и городе Дагестанские Огни. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек, треть из них дети. В шести районах подтоплены десятки домов и сотни приусадебных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.