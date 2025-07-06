Лукашенко на празднике «Купалье» в Александрии: мы – нация с древней историей!

Глава государства каждый год в это время вместе со своими земляками. И нынешний не исключение, во времена, когда мир переживает разделение и расслоение важно помнить о том, что нас объединяет. В этот раз в гости приехали 29 регионов Российской Федерации, представители 26 стран мира и, конечно, Республики Беларусь. И все сходятся во мнении, что подобные праздники нужны, чтобы уравновесить стремительный ритм напряженной и прагматичной жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья, дорогие земляки, я снова же рад приветствовать вас, как и годом ранее в Александрии – в одном из самых красивых и уютных уголков нашей Беларуси. Что значит для меня эта земля, люди, вы, живущие на ней – давно не секрет. Здесь, как и вы, надеюсь, сегодня, вчера и завтра отдыхаете здесь душой, точно так, как я. И говорить на этой сцене всегда хочется о том, что близко и понятно каждому из нас, об истоках, о культуре, о наших традициях. Вы знаете, как трепетно внимательно мое отношение к нашему культурному наследию. Это основа основ. Это наша душа. Без них нет истории, нет государственности и нас тоже нет, нет народа. Мы, белорусы, гордимся тем, что продолжаем тысячелетнюю историю славян. Наше представление об истинных ценностях, наше понимание справедливого уклада жизни – все формировалось там глубоко, в глубине веков. Мы – нация, нация с древней историей, и государственность свою строим на принципах бережного отношения к исторической и культурной памяти нашего народа.