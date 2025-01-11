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Пустовой: если бы Президент не шагнул в толпу на МЗКТ, то Беларусь была бы в огне

11 января 2025 17:55
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: если бы Президент не шагнул в толпу на МЗКТ, то Беларусь была бы в огне-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Что может объединить красно-зеленых патриотов, ярых «ябатек», рафинированных националистов. Рецепт от Президента? И что есть у белорусов, чего нет у жителей самых умных «мегаполисов» мира? Кому Лукашенко готов передать свое кресло?

Главная интрига Беларуси разрешена. Кстати, даже самые волнующие моменты мы обыгрываем народным юмором. Действительно, пока соседи плачут и плачутся, мы шутим: «Аляксандр Рыгоравіч, да колі вы будзеце? Да Колі і буду». А в ответе заложен важный смысл: пока не станет на крыло новое поколение независимой Беларуси!

О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Пустовой: если бы Президент не шагнул в толпу на МЗКТ, то Беларусь была бы в огне-4

Евгений Пустовой:
Вот и получается, европейцев волнует температура в комнате, сумма в жировках, люди расплачиваются по счетам амбициозных, недальновидных и зависимых от Вашингтона и Лондона политиков. А то ли еще будет – 5 % от ВВП налог на НАТО. А мы переживали до недавнего времени: а сколько еще будет Лукашенко у власти? Не то, как не попасть на войну, не то, как сохранить природный пол своему ребенку или не погибнуть на рождественской ярмарке от рук террориста. Этим живет эталонная Европа. Мы переживали о преемственности власти. Ну вот, слушайте и услышьте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не держусь за власть. Я сделаю все, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению.

Пустовой: если бы Президент не шагнул в толпу на МЗКТ, то Беларусь была бы в огне-6

Евгений Пустовой:
Ан нет, сейчас в ритм сердца. В миллионах сердец звучит «Надо». Остаться. Потому что никогда так не было сложно вокруг, а страна на очередном пике развития. Еще никогда не было так много «перамен». Либерализация политической жизни. Ее ускорил не 2020 год. В планах Александра Лукашенко она была она задолго для этого. Просто нам для этого надо было созреть. Истребить даже дух морозовского бандитизма, укрепить государственные институты, научиться импортозамещению и открыть новые рынки для уязвимой открытой экономики Беларуси. И научиться диалоговой, а не оголтелой демократии. Демократии ВНС, а не элитарных семей, назначающих управляющими президентов. То, что элитные державы проходили десятилетиями, мы сдюжили за годы.

Меняется даже экономический уклад. Новая технологическая ступень. А еще. Глобальные диктатуры не хотят утрачивать влияние, новые надстрановые формации управления обществом стремятся пленить человечество. Глобальные Юг и Восток осаждают глобальный Запад. А ведь такие «перамены» могут быть лишь по итогам большой войны. Но пока, кто на планете хозяин, решают путем прокси-конфликтов. Мы стояли в шаге от этого. В шаге Президента. Если бы он шагнул в самолет, а не в толпу на МЗКТ, то все – украинского конфликта бы не было. Была бы Беларусь в огне.

Пустовой: в Вашингтоне и Париже нет такой воды, как у минчан – подробности здесь.

Пустовой: если бы Президент не шагнул в толпу на МЗКТ, то Беларусь была бы в огне-8

Евгений Пустовой:
Мир меняется. Не только мир политики. В общественных отношениях – и того все сложнее. Зумеров уже выдрессировали. Теперь выкрутасы проделывают с нашими ценностями. Человеческий разум могут заместить искусственным интеллектом, а извечные отношения между мужчиной и женщиной… Даже когда цивилизованный римский мир распинал Иисуса Христа, там все-таки не замещали семьи, а сейчас? А сейчас под прицелом наша молодежь. С одной стороны – это поколение, выросшее под одним государственным флагом, не знавшее другой страны, с другой – не видевшее крушения идеалов, разрухи, голода, не боящееся, возвращаясь из Зыбицкой, попасть в руки бандитов. И тут действительно «перамены». И в Администрации Президента, и в правительстве, и в местной вертикали власти, и в депутатском корпусе – мы их видим. Новые лица. А то ли еще будет.

Подробнее в видеоматериале.

# Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # «Политика без галстуков и купюр» # Авторская журналистика на СТВ

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