Пустовой: если бы Президент не шагнул в толпу на МЗКТ, то Беларусь была бы в огне

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Что может объединить красно-зеленых патриотов, ярых «ябатек», рафинированных националистов. Рецепт от Президента? И что есть у белорусов, чего нет у жителей самых умных «мегаполисов» мира? Кому Лукашенко готов передать свое кресло? Главная интрига Беларуси разрешена. Кстати, даже самые волнующие моменты мы обыгрываем народным юмором. Действительно, пока соседи плачут и плачутся, мы шутим: «Аляксандр Рыгоравіч, да колі вы будзеце? Да Колі і буду». А в ответе заложен важный смысл: пока не станет на крыло новое поколение независимой Беларуси! О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой:

Вот и получается, европейцев волнует температура в комнате, сумма в жировках, люди расплачиваются по счетам амбициозных, недальновидных и зависимых от Вашингтона и Лондона политиков. А то ли еще будет – 5 % от ВВП налог на НАТО. А мы переживали до недавнего времени: а сколько еще будет Лукашенко у власти? Не то, как не попасть на войну, не то, как сохранить природный пол своему ребенку или не погибнуть на рождественской ярмарке от рук террориста. Этим живет эталонная Европа. Мы переживали о преемственности власти. Ну вот, слушайте и услышьте. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не держусь за власть. Я сделаю все, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению.

Евгений Пустовой:

Ан нет, сейчас в ритм сердца. В миллионах сердец звучит «Надо». Остаться. Потому что никогда так не было сложно вокруг, а страна на очередном пике развития. Еще никогда не было так много «перамен». Либерализация политической жизни. Ее ускорил не 2020 год. В планах Александра Лукашенко она была она задолго для этого. Просто нам для этого надо было созреть. Истребить даже дух морозовского бандитизма, укрепить государственные институты, научиться импортозамещению и открыть новые рынки для уязвимой открытой экономики Беларуси. И научиться диалоговой, а не оголтелой демократии. Демократии ВНС, а не элитарных семей, назначающих управляющими президентов. То, что элитные державы проходили десятилетиями, мы сдюжили за годы. Меняется даже экономический уклад. Новая технологическая ступень. А еще. Глобальные диктатуры не хотят утрачивать влияние, новые надстрановые формации управления обществом стремятся пленить человечество. Глобальные Юг и Восток осаждают глобальный Запад. А ведь такие «перамены» могут быть лишь по итогам большой войны. Но пока, кто на планете хозяин, решают путем прокси-конфликтов. Мы стояли в шаге от этого. В шаге Президента. Если бы он шагнул в самолет, а не в толпу на МЗКТ, то все – украинского конфликта бы не было. Была бы Беларусь в огне. Пустовой: в Вашингтоне и Париже нет такой воды, как у минчан – подробности здесь.