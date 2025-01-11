В Беларуси продлили кампанию вакцинации против гриппа и коронавируса

В Беларуси продолжается кампания вакцинации против сезонных заболеваний. Минздрав принял решение продлить ее с учетом продолжающейся эпидемии гриппа в Европейском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По прогнозам, в нашей стране рост заболеваемости начнется к концу января. Поэтому медики дают возможность привиться всем, кто желает и не сделал этого осенью, в начале кампании. О простом, а главное, эффективном способе укрепить иммунитет – материал наших корреспондентов.

Влажной и теплой зимой люди более уязвимы перед вирусами и бактериями. В Европе уже эпидемия гриппа. В Беларуси ситуация спокойнее – регистрируются первые случаи этого заболевания. Медики призывают заранее заботиться о своем здоровье и сделать прививку до сезонного пика, который эпидемиологи прогнозируют на конец января – начало февраля.

Юлия Юдицкая, заместитель главного врача Гомельской центральной городской клинической поликлиники:

В сентябре у нас большой наплыв, активно идут, посещают доктора, берут разрешение на вакцинацию, вакцинируются. Сейчас, конечно, наплыв меньше, однако тоже вакцинация проводится. Чтобы выработался иммунитет, нам необходимо хотя бы 2 недели. В зоне особого внимания самые уязвимые категории: дети, люди с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет и беременные женщины. Для иммунизации пациентов от гриппа используют проверенные вакцины «Гриппол Плюс» и «Ваксигрип Тетра».

В течение 2-3 дней место укола сильно не мочить, в течение нескольких дней алкоголь не употреблять, при болезненности в руке исключить сильные физические нагрузки. Количество случаев ОРВИ в Беларуси сейчас на 25 % ниже, чем в этот же период прошлого года. Своевременная профилактика – своеобразная подушка безопасности. Вакцинация – единственный способ подготовить иммунный ответ заболеванию, к тому же это снижает угрозу массового распространения сезонных инфекций. Сезонным заболеванием считается и ковид. Наиболее часто он становится причиной пневмонии. В Беларуси для его профилактики с этого года применяется новая вакцина. Российский препарат эффективен против всех версий коронавирусной инфекции.