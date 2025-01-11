Теперь можно пить воду из-под крана – Минск полностью перешёл на артезианскую воду
Начавшийся 2025-й станет ориентиром на ближайшие годы. Вся эта пятилетка пройдет под знаком качества. А открывает ее нынешний год – год благоустройства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А в этой формулировке десятки смыслов – от поддержания элементарного порядка на улицах наших городов и сел, то, чем, безусловно, славятся белорусы далеко за пределами страны, до качественно нового подхода к организации производства и быта.
Одна из наиболее заметных новостей этой недели – перевод Минска на водоснабжение из подземных источников – тоже из этой же серии. Накануне на церемонии пуска Александр Лукашенко говорил о задачах по благоустройству – как для власти, так и для всего общества.
А это действительно «дорога с двусторонним движением». И год благоустройства в этом смысле, очевидно, подтолкнет белорусов к развитию гражданских инициатив: как сделать свой двор, соседний парк или заводской цех комфортнее – вариантов пополнить эту коллективную копилку собственным предложением немало. Но главное, конечно, дело. И начинать здесь нужно, как у Экзюпери, каждый с себя самого и с маленьких шагов.
Итак, руководство к действию на ближайшие месяцы – репортаж Полины Королевы.
Повысить качество жизни – таким был девиз прошлого года, он возглавил и новую пятилетку. Начали с благоустройства, уже официально. На неделе Президент подписал указ.
Екатерина Серафимович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Год благоустройства – это и вызов, чтобы завершить то, что было начато и по каким-то причинам не доведено до конца. Это особое время, очень благоприятное для неравнодушных и активных людей, для реализации гражданских инициатив, тем более что в Беларуси эти инициативы поддерживаются на государственном уровне, в том числе в финансовом плане.
Ключевое в год благоустройства – объединить усилия. Со своей стороны государство делает все, чтобы разница «до» и «после» была заметна. Полезно сравнивать и в более широком контексте. По данным Организации объединенных наций, в 2022 году более 2 миллиардов человек не имели доступа к чистой питьевой воде. Едва ли проблема разрешилась за прошедшие годы, учитывая, что возникла она намного раньше. Еще в 2010-м ООН была вынуждена документально зафиксировать право на воду.
В Беларуси серьезных проблем с ценами на воду или ее качеством не было никогда. Тем не менее все ресурсы надо использовать, неоднократно подчеркивал глава государства, что важно – использовать на благо людей.
Кухарев рассказал, сколько обошелся Минску переход на артезианскую воду.
Перевод почти 2-миллионного города на артезианскую воду – событие знаковое. Президент назвал его подвигом нашего поколения. В работе еще два крупных проекта, которые призваны повысить качество жизни минчан. По реконструкции очистных сооружений, а также возведению мусороперерабатывающего комплекса.
Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Возводится в Тростенце, это очень масштабный и, наверное, самый большой в Республике Беларусь. Потому что это производственный комплекс, который позволит переработать порядка 600 тысяч тонн отходов в год. Будет закрыта вся потребность Минска в мусоросортировке. И те задачи, которые поставлены (довести до максимума объем перерабатываемой и до минимума объем захоронения отходов), будем максимально выполнять.
Чистая и красивая – так говорят о Беларуси туристы. И вряд ли кто-то возьмется спорить. Но предела совершенству нет, мы стремимся к большему. Создаем города, привлекательные не только внешне, но и по экономическому содержанию. Ведь экономика, как неоднократно отмечал Президент, – основа всего.
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