Минск и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в туризме
Минск и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в туризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сделать путешествия по территории Союзного государства еще привлекательней – обсуждали 8 апреля в ходе заседания IV Белорусско-российского туристического конгресса.
Статистика показывает, что сейчас люди все чаще выбирают именно внутренний туризм. Этот вариант доступнее, а кроме того – перемещаться по Союзному государству можно без преград. Туроператоры разрабатывают маршруты, которые будут в полной мере соответствовать запросам потребителей.
По итогам 2025 года услугами белорусских отелей воспользовалось более миллиона россиян. Особой популярностью пользуется отдых в агроусадьбах и санаториях.
Инна Святенко, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:
Развитие туризма между двумя странами – это может быть серьезным вкладом в экономику обеих стран. Поэтому сегодня детально прорабатываются маршруты. Работают друг с другом на форуме туристические операторы двух стран. Уверены, что у нас большие перспективы по турпотокам, как в Россию, так и в Беларусь.
Туризм – один из приоритетов социально-экономического развития Беларуси. Доля этой отрасли в ВВП Беларуси в ближайшие 5 лет должна вырасти до 4,5 %.
Создание совместных проектов по развитию патриотического туризма обсудили в Минске.