Как сделать путешествия по территории Союзного государства еще привлекательней – обсуждали 8 апреля в ходе заседания IV Белорусско-российского туристического конгресса.

Минск и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в туризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статистика показывает, что сейчас люди все чаще выбирают именно внутренний туризм. Этот вариант доступнее, а кроме того – перемещаться по Союзному государству можно без преград. Туроператоры разрабатывают маршруты, которые будут в полной мере соответствовать запросам потребителей.

По итогам 2025 года услугами белорусских отелей воспользовалось более миллиона россиян. Особой популярностью пользуется отдых в агроусадьбах и санаториях.