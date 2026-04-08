Захарова назвала диверсией удаление платформой YouTube каналов крупнейших белорусских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала удаление видеохостингом YouTube каналов информагентства БЕЛТА и телеканалов ОНТ и СТВ, пишет ТАСС.
Действия платформы YouTube по отношению к ведущим белорусским СМИ возможно и необходимо «назвать подлой информационной диверсией, актом агрессивной политической цензуры». Произошедшее представляет собой варварство ХХI века, подчеркнула дипломат, добавив, что с такими блокировками Россия хорошо знакома.
Очередной YouTube-канал СТВ удален администрацией видеохостинга
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