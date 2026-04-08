Захарова назвала диверсией удаление платформой YouTube каналов крупнейших белорусских СМИ

Опрос: большинство немцев ждут ухудшения экономического состояния страны

Большинство немцев, а именно 66 %, уверены, что ситуация станет только намного хуже. Сокращается и число оптимистов. Верят в подъем экономики лишь 13 % опрошенных, хотя неделю назад их было на 2 % больше. Общий пессимизм жителей Германии оправдан.