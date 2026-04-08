Александр Рогожник отчитался о техническом перевооружении Витебщины

О посевной кампании и ее особенностях с учетом климатических условий, характерных для самого северного региона страны, доложил губернатор Витебской области. Александр Рогожник проинформировал главу государства о том, что к настоящему времени засеяно 40 % сельхозугодий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практически завершено строительство одного из современных профилакториев в хозяйстве «Межево-Агро» в Оршанском районе. Сельхозпредприятие обладает большим потенциалом и расположено в благоприятных погодных условиях, потому и было принято решение об укомплектовании фермы дополнительным высокопродуктивным стадом на 112 голов.

Дмитрий Круковский, заместитель генерального директора Оршанского райагросервиса:

Первые телята появится к концу апреля, так как уже заказано оборудование стойловое, которое делается по индивидуальному заказу. Заказаны молочные такси, и еще доделывается кормокухня. В принципе, само помещение уже принимать готово телят.