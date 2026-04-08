Александр Рогожник отчитался о техническом перевооружении Витебщины
О посевной кампании и ее особенностях с учетом климатических условий, характерных для самого северного региона страны, доложил губернатор Витебской области. Александр Рогожник проинформировал главу государства о том, что к настоящему времени засеяно 40 % сельхозугодий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент заслушал доклад губернатора Витебской области.
Практически завершено строительство одного из современных профилакториев в хозяйстве «Межево-Агро» в Оршанском районе. Сельхозпредприятие обладает большим потенциалом и расположено в благоприятных погодных условиях, потому и было принято решение об укомплектовании фермы дополнительным высокопродуктивным стадом на 112 голов.
Дмитрий Круковский, заместитель генерального директора Оршанского райагросервиса:
Первые телята появится к концу апреля, так как уже заказано оборудование стойловое, которое делается по индивидуальному заказу. Заказаны молочные такси, и еще доделывается кормокухня. В принципе, само помещение уже принимать готово телят.
Президент заслушал доклад губернатора Могилевской области.
Также Витебск отчитывался о техническом перевооружении: всего отремонтировано более 300 единиц тракторов и посевных агрегатов. Также в поля в 2026 году выйдут новые питерские «кировцы» с минской начинкой.
Петербургский трактор наполовину состоит из нашей белорусской комплектации. Сегодня отечественные предприятия поставляют в Россию все, начиная от стекол и электроники и заканчивая шинами и гидравликой.
Александр Марецкий, механизатор ОАО «Якубово-Агро»:
Машина уже обновленная, комфортная кабина. Все для работы, для механизатора сделано. Пневмосиденья, кондиционер, музыка – все для работы. Мягкая машина, на рессорах.