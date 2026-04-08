Беларусь и Азербайджан углубляют промышленную кооперацию

Беларусь и Азербайджан последовательно углубляют промышленную кооперацию. Результатом сотрудничества являются десятки тысяч единиц техники, совместные производства и опыт, которым готовы делиться с партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот еще одно подтверждение системной работы. Наши страны договорились об увеличении количества сборки наших тракторов на Гянджинском автомобильном заводе. Его представители посетили выставочные площадки МТЗ, где наряду с легендарными моделями были представлены новейшие разработки ведущих белорусских предприятий.

Деловые партнеры обсудили не абстрактные возможности сотрудничества, а конкретные шаги: графики поставок и совместные проекты, ориентированные на рынки третьих стран.