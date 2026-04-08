Беларусь и Азербайджан углубляют промышленную кооперацию
Беларусь и Азербайджан последовательно углубляют промышленную кооперацию. Результатом сотрудничества являются десятки тысяч единиц техники, совместные производства и опыт, которым готовы делиться с партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И вот еще одно подтверждение системной работы. Наши страны договорились об увеличении количества сборки наших тракторов на Гянджинском автомобильном заводе. Его представители посетили выставочные площадки МТЗ, где наряду с легендарными моделями были представлены новейшие разработки ведущих белорусских предприятий.
Деловые партнеры обсудили не абстрактные возможности сотрудничества, а конкретные шаги: графики поставок и совместные проекты, ориентированные на рынки третьих стран.
Беларусь поставит в Азербайджан более 700 тракторокомплектов в 2026 году.
Сотрудничество Беларуси и Азербайджана сегодня выходит на качественно новый уровень. В планах на этот год поставка южным партнерам более 700 тракторов. И объемы закупок ежегодно увеличиваются. Всего же за время многолетнего взаимодействия двух заводов для азербайджанских аграриев было собрано более 15 тысяч единиц техники.
Тарас Мурог, генеральный директор Минского тракторного завода:
В основном это техника мощностью 80-90-120 лошадиных сил. То, что видели на выставке, мы достаточно сильно расширяем мощностной ряд и номенклатуру. И будем общаться о расширении своего присутствия, в том числе в более мощных тракторах на рынке. Посмотрим и маленькие тракторы для бахчей, посмотрим и более мощные тракторы на 350 лошадиных сил.
Сотрудничество выходит и за пределы двух стран. Совместно с МТЗ Гянджинский автозавод планирует развивать поставки в третьи рынки. В частности, речь идет о Турции, где сегодня огромный спрос на качественную сельхозтехнику. Чтобы быть ближе к потребителю, проект по сборке тракторов в городе Кырыккале официально запустили еще в 2019 году.
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