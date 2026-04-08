В Беларуси приступили к строительству нового моста через Припять

Строительные работы по возведению моста через Припять между Лунинецким и Столинским районами начались. Ключевые параметры объекта и развитие подъездной инфраструктуры определены. Напомним, распоряжение о реализации проекта на минувшей неделе подписал Президент. Работы будут вести в ускоренном и упрощенном порядке. Задача – сдать объект к 7 ноября 2027 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Длина мостового перехода составит около 500 метров, при этом с каждой стороны построят подъездные дороги, протяженностью около 10 километров. Проект рассчитан на интенсивное движение – до 1 600 автомобилей в сутки. Срок службы сооружения оценивается более чем в 100 лет.

Для Полесья этот объект имеет стратегическое значение. Сейчас кратчайший путь между районными центрами Лунинец и Столин составляет около 46 километров, однако пересечение Припяти возможно только с помощью паромной переправы, работа которой зависит от погодных условий.

Альтернативные маршруты через Пинск и Житковичи увеличивают расстояние почти до 180 километров. Новый мост позволит существенно сократить путь, повысить транспортную доступность и даст импульс развитию региона.