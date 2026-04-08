Прямой эфир

В Беларуси приступили к строительству нового моста через Припять

08 апреля 2026 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Строительные работы по возведению моста через Припять между Лунинецким и Столинским районами начались. Ключевые параметры объекта и развитие подъездной инфраструктуры определены. Напомним, распоряжение о реализации проекта на минувшей неделе подписал Президент. Работы будут вести в ускоренном и упрощенном порядке. Задача – сдать объект к 7 ноября 2027 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Длина мостового перехода составит около 500 метров, при этом с каждой стороны построят подъездные дороги, протяженностью около 10 километров. Проект рассчитан на интенсивное движение – до 1 600 автомобилей в сутки. Срок службы сооружения оценивается более чем в 100 лет. 

Для Полесья этот объект имеет стратегическое значение. Сейчас кратчайший путь между районными центрами Лунинец и Столин составляет около 46 километров, однако пересечение Припяти возможно только с помощью паромной переправы, работа которой зависит от погодных условий. 

Альтернативные маршруты через Пинск и Житковичи увеличивают расстояние почти до 180 километров. Новый мост позволит существенно сократить путь, повысить транспортную доступность и даст импульс развитию региона.

В Беларуси приступили к строительству нового моста через Припять-2

Вадим Ольшевский, заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета:
Объект значимый для двух регионов, да и в целом для Брестской области. Это прежде всего экономические связи. Мы просчитывали и моделировали нагрузку на это сооружение – это порядка 1600 автомобилей в сутки. Нагрузка значительная, она обеспечит оперативное взаимодействие между двумя регионами. Паромная переправа, которая сегодня существует, не справляется с теми возросшими грузопотоками, нагрузками, которые сегодня есть.

Новая переправа станет круглогодичной, надежной и безопасной. Она свяжет два районных центра напрямую, откроет удобные маршруты для туристов и гостей Полесья. По сути, регионы получат современную транспортную артерию без светофоров и погодных качелей.

Как обеспечивают безопасность во время ремонта и эксплуатации путепроводов – объяснил эксперт.

# Мосты Беларуси # Вадим Ольшевский

Другие новости рубрики

Все новости
Обновленную модель BELGEE X50+ представят в апреле
08 апреля 2026 16:47

Обновленную модель BELGEE X50+ представят в апреле

Беларусь и Азербайджан углубляют промышленную кооперацию
08 апреля 2026 16:46

Беларусь и Азербайджан углубляют промышленную кооперацию

Александр Рогожник отчитался о техническом перевооружении Витебщины
08 апреля 2026 16:44

Александр Рогожник отчитался о техническом перевооружении Витебщины